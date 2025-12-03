Kanal 7 ekranlarının yeni dizisi Arafta, hikayesi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İki gencin dramatik hayatını konu edinen dizi hafta içi her akşam ekrana gelmektedir.

Kanal 7 ekranlarında yayın hayatına başlayan ve intikam ile aşk arasında sıkışmış iki gencin hikâyesini merkeze alan "Arafta" dizisi, heyecan dolu konusuyla büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Arafta dizisi konusu ne, nerede yayınlanıyor?

ARAFTA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Gizemli bir milyarder olan Ateş Karahan, ailesinin borçlarını kapatmak için Mercan Yıldırım’a 187 günlük bir evlilik teklif eder. Ancak bu anlaşma zamanla her ikisi için de beklenmedik duygusal bir yakınlaşmaya dönüşecektir.

Geçmiş yıllarda Yıldırımlar tarafından çocukluğu elinden alınan Ateş, ona derin yaralar açan acımasız Haydar'dan hesap sormak için geri döner. Nefretle başlayan bu dönüş, Ateş'in karanlık geçmişiyle Mercan'ın içindeki ışığın çarpıştığı bir sürece dönüşür. Bu esnada Mercan'ı zorla evlendirmeye çalışan Nezir, Ateş'ten intikam almak için türlü türlü planlar yapar.

Arafta dizisi konusu ne, nerede yayınlanıyor?

ARAFTA OYUNCU KADROSU KİMLER?

İlsu Demirci

Emin Günenç

Kaan Arkat

Ezgi Dalgıç

Pervin Mert

Erol Yavan

Işıl Mete

Fırat Kaya

Arafta dizisi konusu ne, nerede yayınlanıyor?

ARAFTA HANGİ KANALDA, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Aşk ve intikamın bir arada olduğu dizide Arafta, 1 Aralık Pazartesi’den itibaren hafta içi her akşam 21:15’te Kanal 7’de ekrana gelecektir.

Haberle İlgili Daha Fazlası