Show TV’nin sevilen yapımlarından Bahar, yayın akışındaki değişiklik sonrası izleyicilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Uzun süredir Salı akşamları ekranlara gelen dizi, yeni yayın planı nedeniyle bu hafta yayınlanmadı. Bahar dizisi hangi gün, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak soruları gündemde yerini aldı.

Bahar dizisinin yayın günü Show TV tarafından yapılan planlama değişikliğiyle birlikte yeniden düzenlendi. 61. bölümün gecikmesi, dizinin akıbetine ilişkin merakları artırdı. Peki, Bahar dizisi hangi gün, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Bahar dizisi hangi gün, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 61. bölüm merakla bekleniyor

BAHAR DİZİSİ HANGİ GÜN?

Show TV’nin sevilen yapımlarından Bahar, yayın akışındaki düzenleme sonrası artık Pazar akşamları ekrana gelecek. Uzun süre Salı günleri yayınlanan dizi, kanalın plan değişikliğiyle birlikte yeni gününde izleyicisiyle buluşacak.

BAHAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bahar’ın yeni bölümü 7 Aralık Pazar akşamı yayınlanacak. Dizi gün değişikliğinden kaynaklı bu hafta ekranlara gelmedi. Yeni bölümle birlikte 61. bölüm heyecanı Pazar günü yaşanacak.

BAHAR BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Bahar dizisi final yapmadı. Reytinglerdeki iniş çıkışlar nedeniyle Show TV diziyi sonlandırmak yerine yayın gününü değiştirdi. Bahar’ın ekran serüveni artık Pazar günleri devam ediyor.

BAHAR NEDEN YOK, GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Dizinin yayın günü değiştirildiği için 2 Aralık Salı akşamı Bahar ekrana gelmedi. Bahar’ın eski yayın slotuna yeni dizi Rüya Gibi yerleşti.

BAHAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar’ın son bölümünde gerilim ve duygusal çatışmalar ön plandaydı. Bahar, Naz’ın bebeğiyle ilgili önemli bir gerçeğe ulaşarak hem Evren’in hem de Naz’ın yaşadığı sarsıntının tam ortasında kaldı.

Evren’in verdiği duygusal tepki bölümün dikkat çeken anları arasındaydı. Uras ve Seren arasındaki tartışmalar çocukların dahil olmasıyla yeni bir boyuta taşınırken, Harun’un müdahalesi gelişmelerin yönünü değiştirdi.

