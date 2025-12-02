Show TV’nin sevilen dizisi Bahar’ın yayın gününde yapılan değişiklik, izleyiciler arasında dizinin final yaptığına dair sorularını gündeme getirdi. Dizinin yeni yayın programı belli oldu.

2 Aralık 2025 yayın akışında Bahar’ı göremeyen izleyiciler, dizinin final yapıp yapmadığını araştırmaya başladı. Show TV’nin yeni sezon düzenlemesiyle birlikte Bahar dizisinin akıbeti belli oldu.

BAHAR DİZİSİ FİNAL Mİ YAPTI?

Bahar dizisi final yapmadı. Show TV’nin popüler yapımlarından biri olan dizi, çekimlerine ve yayın hayatına normal şekilde devam ediyor.

Final iddiaları, yalnızca yayın akışında yapılan değişiklik nedeniyle sosyal medyada gündeme geldi. Ancak kanal ve yapım ekibi tarafından final ya da bitişe ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Dizi, yeni bölümleriyle Pazar günleri izleyici karşısına çıkmayı sürdürecek.

Bahar dizisi final mi yaptı, bitti mi? Yayın günü araştırılıyor

BAHAR BİTTİ Mİ?

Bahar dizisinin yayından kaldırıldığı gündeme geldi. Dizinin sadece yayın gününde değişiklik yapıldı. Çekimleri planlandığı gibi devam ederken yeni sezon bölümleri düzenli şekilde yayınlanacak.

Dizinin salı akşamları yayınlanmaması, Show TV’nin yeni dizisi Rüya Gibi’ye yer açmasıyla ilgili bir planlama nedeniyle yapıldı. Bu nedenle Bahar’ın “bitti” veya “iptal edildi” iddialarının gerçekliği bulunmuyor. Dizi, yeni gününde izleyicileriyle buluşmaya devam edecek.

Bahar dizisi final mi yaptı, bitti mi? Yayın günü araştırılıyor

BAHAR DİZİSİNİN GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ, HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Bahar dizisinin yayın günü değiştirildi. Artık salı değil, pazar akşamları saat 20.00’de Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Kanal yönetimi, salı gününü yeni dizi Rüya Gibi’ye ayırdı ve Bahar’ı pazar gününe taşıdı.

Bahar dizisi final mi yaptı, bitti mi? Yayın günü araştırılıyor

Yeni yayın günü, dizinin reyting rekabetini de değiştirdi. Bahar pazar akşamları Teşkilat ve Sahtekarlar gibi yapımlarla rekabete girecek. Bu değişiklik, kanalın yeni yayın döneminde yaptığı genel program düzenlemesinin bir parçası olarak açıklandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası