Show TV’nin sevilen dizisi Bahar’ın yayın gününde ekranda yer almaması izleyicilerin kafasını karıştırdı. 2 Aralık Salı gününün yayın akışında diziyi göremeyen izleyiciler, Bahar neden yok, yeni bölüm ne zaman araştırmaya başladı.

Yeni yayın dönemine geçilmesiyle birlikte Show TV, salı akşamı yayın akışında önemli bir güncelleme yaptı. Bu değişiklik özellikle Bahar dizisini takip eden izleyiciler tarafından yakından izleniyor. Dizinin neden ekranda olmadığı, yeni bölümün hangi gün yayımlanacağı ve 61. bölümün neden ertelendiği merak edilen konular arasında yer alıyor.

BU AKŞAM BAHAR VAR MI, YOK MU?

Bahar dizisi 2 Aralık Salı akşamı Show TV yayın akışında yer almıyor. Kanalın açıklanan güncel program listesinde akşam kuşağında yeni dizi Rüya Gibi bulunuyor. Bahar’ın salı akşamı için planlanan bölümü, yayın dönemindeki düzenleme nedeniyle bugün ekrana gelmeyecek. Birçok izleyici “Bu akşam Bahar neden yok?” sorusuna cevap aradı.

Hafta başından beri yapılan duyurularda dizinin artık salı günleri yayımlanmayacağı belirtilmişti. Dizinin yeni yayın günü açıklandı.

Bu akşam Bahar var mı, neden yok? Yeni bölüm tarihi açıklandı

BAHAR NEDEN YOK?

Bahar’ın bu akşam ekrana gelmemesinin nedeni, Show TV’nin yeni yayın döneminde yaptığı güncellemeler oldu. Kanal, salı akşamlarını yeni dizi Rüya Gibi’ye ayırırken Bahar’ın yayın günü pazar akşamları olarak yeniden düzenlendi. Bu değişikliğin ardından izleyiciler, eski gününde diziyi göremeyince kısa süreli bir kafa karışıklığı yaşadı.

Yapım ekibi ve kanal yönetimi, değişiklik kararını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Rüya Gibi’nin salı akşamı kuşağına yerleşmesiyle birlikte Bahar dizisi pazar gününe alındı.

BAHAR YENİ BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI?

Bahar’ın 61. bölümü teknik veya senaryo kaynaklı bir aksaklık nedeniyle ertelenmedi. Sadece yayın gününün değişmesi sebebiyle bugün gösterilmedi. Dizinin çekim takviminde herhangi bir gecikme yaşanmadığı, yeni bölümün planlandığı tarihte hazır olacağı bilgisi paylaşıldı.

Show TV’nin açıklamasına göre yeni sezon düzenlemeleri ve içerik rotasyonu kapsamında Bahar’ın günü değiştirildi. Bu sebeple 61. bölümün salı akşamı yerine pazar gününe kaydırıldığı ifade edildi.

BAHAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bahar dizisinin yeni bölümü 7 Aralık Pazar günü ekrana gelecek. Dizinin pazar akşamlarına taşınmasının ardından 61. bölüm bu tarihte izleyiciyle buluşacak. Show TV’nin güncel yayın akışında pazar akşamı kuşağında Bahar’ın yeni bölümü yer alıyor.

Bu değişikliğin uzun vadeli olup olmayacağı ise kanalın ilerleyen haftalardaki reyting performansına göre netleşecek. Ancak şu an için Bahar’ın düzenli olarak pazar günleri yayımlanması planlanıyor.

Editör:İREM ÖZCAN

