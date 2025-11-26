Bahar dizisinin 60. son bölümünde Rengin’in başına gelenler hem izleyiciyi hem de dizinin hikayesini derinden etkiledi. Karakterin yaşadığı çarpıcı gelişme, özellikle final sahnesiyle gündeme otururken Rengin’in akıbeti merak konusu oldu. Bahar dizisi Rengin ölüyor mu, Ecem Özkaya diziden ayrılacak mı merak ediliyor.

Bahar dizisinin 60. bölümünde Rengin'in baş ağrıları Harun'un dikkatini çeker. Çekilen MR sonrası ortaya çıkanlar sarsıcı olurken bölüm sonunda bayılması izleyicinin gündemine Rengin ölüyor mu sorusunu taşıdı.

BAHAR DİZİSİ RENGİN ÖLÜYOR MU?

Rengin’in finalde aniden yere yığılması, izleyicilerin karakterin diziden ayrılacağı yönündeki endişelerini güçlendirdi. Ancak yapım ekibi veya oyuncudan karakterin ölümüyle ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Bu nedenle Rengin’in akıbeti belirsizliğini koruyor.

Senaristler hikayeyi yüksek tansiyonlu bir noktada bırakarak dikkatleri sonraki bölüme yönlendirmeyi tercih etmiş görünüyor. Rengin’in hastalığının durumu ve yaşayıp yaşamayacağı önümüzdeki bölümlerde netleşecek.

Bahar dizisi Rengin ölüyor mu? Hastalığı ortaya çıktı

BAHAR DİZİSİ RENGİN’İN HASTALIĞI NE?

Rengin’in haftalardır süren baş ağrıları Harun’un dikkatini çekmişti. Harun’un yönlendirmesiyle çekilen MR sonucunda, Rengin’in beyninde tümör olduğu ortaya çıktı.

Bölüm sonunda yemek masasından kalkarak bayılan Rengin'in durumu ve gelecek bölümlerde hikayenin gidişatı merak ediliyor.

Bahar dizisi Rengin ölüyor mu? Hastalığı ortaya çıktı

ECEM ÖZKAYA DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Rengin karakterini canlandıran Ecem Özkaya’nın diziden ayrıldığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Bölümde yaşanan sağlık krizi, daha çok hikayenin dramatik yönünü güçlendirmeye yönelik bir senaryo tercihi olarak değerlendiriliyor.

IREM ÖZCAN

Haberle İlgili Daha Fazlası