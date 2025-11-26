Show TV ekranlarının uzun süredir ilgiyle takip edilen dizisi Bahar, son haftalarda yaşadığı reyting düşüşü nedeniyle önemli bir karar aşamasına geldi. Bahar final mi yapıyor, bitecek mi sorusu ise dizinin hayranlarının gündemine yerleşti.

Yayın günü değişen Bahar dizisinin akıbeti için izleyenler endişeli. İzleyenler Bahar final mi yapıyor, bitecek mi sorularına cevap arıyor.

BAHAR FİNAL Mİ YAPIYOR?



Show TV’nin sevilen dizisi Bahar, son dönemde reytinglerde yaşanan düşüş nedeniyle izleyiciler arasında final yapıp yapmayacağı sorusunu gündeme getirdi. Kanal diziyi tamamen yayından kaldırmak yerine yayın gününde değişikliğe gitti. Salı akşamları ekrana gelen Bahar, artık 7 Aralık Pazar günü yayınlanacak.

BAHAR DİZİSİ BİTECEK Mİ?



Bahar dizisinin biteceği yönünde net bir açıklama yapılmadı. Reyting kayıpları nedeniyle kanal, diziyi yayından kaldırmak yerine gün değişikliği yaptı. Dizinin yerine 2 Aralık Salı günü yeni bir dizi Rüya Gibi yayınlanmaya başlayacak.

BAHAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Son bölümde Bahar Naz’ın kaybettiği bebeğe dair gerçeği öğrenerek hem Naz hem de Evren’in yaşadığı derin sarsıntının ortasında kaldı. Evren’in duygusal tepkileri ve Bahar’ın ona gerçeği anlatma çabası, dizinin dramatik yapısını ön plana çıkardı.

Uras ve Seren arasındaki gerilim çocuklar söz konusu olduğunda iyice tırmanırken, Harun’un müdahalesi olayların seyrini etkiledi. Ayrıca hastaneye gelen kritik bir vaka, karakterlerin odağını değiştirdi ve Rengin, Parla’nın geleceğini derinden etkileyecek yeni bir gerçekle yüzleşti.

