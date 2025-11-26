Arnavutköy'de İSKİ'nin planladığı yol çalışması vatandaşın çilesi oldu. Yolun kapatılmasına rağmen gün boyu işlem yapılmazken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Öğle saatlerinde başlayan yoğun trafik, gece yarısına kadar devam etti

İSKİ ekipleri Arnavutköy Çevre Yolu Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde altyapı çalışması başlatmak amacıyla şerit kapattı. Ancak, yolun iş makineleriyle kapatılmasına rağmen gün boyu herhangi bir çalışma yapılmadığı görüldü. Bu durum, bölge trafiğini adeta kilitledi.

YOĞUNLUK İLÇE MERKEZİNE KADAR UZADI

Yoğunluk nedeniyle sürücüler uzun süre araçlarında beklerken, bazı vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Trafiğin hem Arnavutköy ilçe merkezi hem de çevre mahallelerdeki bağlantı yollarına kadar uzadığı belirtildi.

KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU

Cep telefonu ve dron kamerasına yansıyan görüntülerde, kilometrelerce uzayan araç kuyruğu, yolda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler ve kapanan şeritlerin oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti.

