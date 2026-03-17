Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi SOLOTÜRK 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Çanakkale semalarında gösteri uçuşları gerçekleştirecek. Her yıl büyük ilgi gören etkinlikler öncesinde hazırlık süreci de yoğun bir programla tamamlandı. Peki, SOLOTÜRK gösteri uçuşu saat kaçta, nerede yapılacak? İşte gösteri programı...

Gösteri öncesinde pilotlar güvenli uçuş için çevre tanıma ve prova uçuşlarını da gerçekleştirdi. 14 Mart'ta yapılan ilk uçuşlarda Anadolu Hamidiye Tabyası ve Şehitler Abidesi çevresi detaylı şekilde incelendi. Aynı gün içerisinde Hamidiye Tabyası üzerinde bir prova daha yapılırken, 15 Mart'ta Şehitler Abidesi'nde ikinci prova uçuşu icra edildi.

SOLOTÜRK gösteri uçuşu saat kaçta, nerede yapılacak? Çanakkale Zaferi gösterileri merakla bekleniyor!

SOLOTÜRK GÖSTERİ UÇUŞU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

SOLOTÜRK 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında iki ayrı gösteri uçuşu gerçekleştirecek. İlk gösteri 17 Mart 2026 Salı günü saat 14.30’da yapılacak. İkinci gösteri ise 18 Mart günü saat 13.15’te icra edilecek.

SOLOTÜRK GÖSTERİ UÇUŞU NEREDE?

SOLOTÜRK gösteri uçuşları 17 Mart’ta Anadolu Hamidiye Tabyası üzerinde, 18 Mart’ta ise Şehitler Abidesi semalarında yapılacak. Resmi tören nedeniyle Şehitler Abidesi gösteri saatinde ziyarete kapalı olacak.



