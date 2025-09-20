TEKNOFEST'te 4. gün heyecanı zirve yaptı: SOLOTÜRK nefes kesti!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) iş birliğiyle gerçekleşen, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda ziyaretçi akınına devam ediyor.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen, her yaştan teknoloji ve savunma sanayisi tutkunları festival alanını doldurarak büyük bir heyecan yaşıyor.

SOLOTÜRK gösteri uçuşu izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Festivalin 4. gününde, hafta sonu tatilinin de etkisiyle yoğunluk zirveye ulaştı. İlk günlere göre artan kalabalık arasında, yerli ve milli teknolojiler ziyaretçilerle buluştu. Festivalde gerçekleştirilen SOLOTÜRK hava gösterisi ise vatandaşların nefesini kesti.

HİSAR, KORKUT VE EJDERHA İZLEYENLERİ ETKİLEDİ

Tekirdağ’dan TEKNOFEST’e gelen bir vatandaş, "Yaşım 18. Tekirdağ’dan buraya TEKNOFEST’teki mühendislerimizin yapmış olduğu araçları görmeye geldim. İlk Çelik Kubbe’yi gördüm. HİSAR, KORKUT, EJDERHA olsun gerçekten beni çok etkiledi. Bunları yakından görüp dokunma fırsatımız olduğu için içimde çok büyük bir heyecan var diyebilirim. Mühendislerimizle gurur duydum. Buraya gelmek için çok uzun yollardan, süreçlerden geçtik.

Festivalde, T-129 Atak Helikopteri gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Şu anda milli savunma sanayimiz güzel gidiyor. Çok kalabalık bir ortam var. Herkes meraklı, desteğimiz tam. KIZILELMA, AKINCI’yı televizyonda görmüştüm açıkçası bu kadar büyük olduklarını düşünmemiştim. Yanlarındaki füzeleri, roketleri falan gördüm" dedi.

ALAN HINCA HINÇ DOLDU!

TEKNOFEST’in kalabalığından etkilendiğini söyleyen Kaan Selvi, "Eskişehir’den geldim. Açıkçası çok mutluyum, ileride belki mesleğim olacak. Bir sürü uçak görüyoruz. Uçakları seviyorum, havacılığı seviyorum, iyi ki buradayım. Uçaklardan, atmosferden, bu kadar kalabalık olmasından gerçekten çok etkilendim. Uçaklar haberlerden çok küçük görünüyordu ama beklediğimden daha büyük, daha etkileyici çıktı. Gurur duyuyorum. Ben Sabiha Gökçen’de uçak bakım alanında okuyorum. 11. Sınıf öğrencisiyim. Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Bölümünü düşünüyorum. Savaş pilotu ya da hava subayı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Uçakların büyüklüğüne dikkat çeken Yiğit Öztürk ise, "Türk milleti için çok değerli bir festival. Gerçekten televizyondan çok küçük görünüyor ama burada gayet büyük olduğunu görüyoruz. Birçok uçak var. Onları yakından görmek ve pilotlarla fotoğraf çekinmek gibi bir imkana sahibiz. Gelecekte uçak bakım alanında tekniker olmak istiyorum" diye konuştu.





