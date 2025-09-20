Bakan Kacır'dan, Türkiye Gazetesi ve Türkiye Today’e TEKNOFEST ziyareti! Özel arşivimizi inceledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul, dördüncü gününde devam ediyor. İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen festivalde, SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

STANDIMIZA ÖZEL ZİYARET

Yoğun kalabalığın olduğu etkinliğin bugün de önemli ziyaretçileri var. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Türkiye Gazetesi ve Türkiye Today stantlarını ziyaret etti.

SAVUNMA SANAYİİ ARŞİVİMİZİ İNCELEDİ

Kacır, gazetemizin arşivinden hazırlanan ve ziyaretçilere dağıtılan Türkiye’nin savunma sanayii geçmişine dair tarihi haber kupürlerini inceledi.

"BU SENE DE YÜZ BİNLERCE MİSAFİRİMİZ VAR"

TEKNOFEST'in dünyanın en büyük havacılık ve savunma sanayii fuarı olduğunu hatırlatan Bakan, "Yine yüz binlerce misafirimiz var. Türkiye'nin teknoloji yolculuğu heyecanını paylaşıyoruz. Gençlerimizi hazırladığı projeler de ayrı bir iftihar konusudur. Ümit ediyorum ki projeleri gelecekte teknoloji girişimlerine dönüşecek. Ve Türkiye mili teknoloji hamlesi yolculuğundaki hedeflerine adım adım yürümeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır ayrıca Türkiye Today için yazı kaleme alacağını söyledi.