Çiftçinin ihtiyacını gençler çözdü! Tarım sektörüne kolaylık getirecek "Farmer AI" TEKNOFEST'te birinci oldu

ALİ TÜFEKÇİ - Üniversite öğrencileri, geliştirdikleri "Farmer AI" isimli uygulama ile TEKNOFEST 2025 Türkiye Araştırma Proje Yarışması Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik Kategorisi’nde birinci oldu.

Hayvancılık ve tarım sektöründeki temel problemlere teknoloji odaklı bir çözüm sunmak için hazırlanan Farmer AI, Türkiye'de kırsal alanların yeniden ayağa kaldırılmasına destek olacak.

Çiftçilerin üretimden satışa, hayvan takibine kadar bütün iş süreçlerini kolayca yönetmesini mümkün kılan uygulama pek çok kolaylık sağlıyor.

Çiftçiler hayvanlarını sergileyebiliyor, yem, saman, gübre, süt ve yumurta gibi ürünlerini doğrudan dijital ortamda satışa sunabiliyor.

Sağladıkları dijital uygulamayla çiftçiliği kolaylaştıran üniversiteli gençler Türkiye gazetesi standını ziyaret etti.

"ÇİFTÇİLERİN YOL ARKADAŞI OLACAK"

Projeyi planlayan, tasarlayan ve yazılım geliştirme sürecini yürüten ekipte Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği öğrencileri Cihan Karapunar, Berfin Akcebe, Talha Sarı ve Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Muhammet Enes Nas yer alıyor.

Sektör araştırması ve çiftçi görüşmelerini yapan ekibin takım kaptanı Cihan Karapunar "Farmer AI" için marka ve fikir için patent başvurusunun gerçekleştiğini söyledi.

Ekip, gelecek perspektifinde "Farmer AI" ile Türkiye’de 80 bin çiftlik işletmesine ulaşmayı, daha sonra ise Avrupa ve Orta Doğu pazarına açılarak global çapta dijital tarım ve hayvancılık platformu haline gelmeyi hedefliyor.

Farmer AI'nin olduğu birbirinden özel projelere birincilik ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi

Karapunar uygulama hakkında şunları söylüyor:

"Farmer Al'ı geliştirirken en büyük amacımız, çiftçilerin günlük hayatta karşılaştıkları sorunlara gerçek bir çözüm sunmak ve hayvancılık ile tarım sektörünü dijital dönüşümle buluşturmaktı. Biz sadece bir uygulama geliştirmiyoruz, aynı zamanda çiftçilerin üretimden satışa, hayvan sağlığından takibine kadar tüm süreçlerini kolaylaştıran yapay zeka destekli bir yol arkadaşı tasarlıyoruz.

Çiftçilerimizin emeğinin değerini korumak, aracısız bir şekilde ürünlerini müşteriye ulaştırmalarını sağlamak ve onların dijital çağda rekabet gücünü 7/24 destek verecek yapay zeka asistanıyla arttırmak bizim için çok önemli.

Ayrıca gelecekte bu platformun sadece Türkiye'de değil, uluslararası ölçekte de kullanılmasını hedefliyoruz. Farmer Al ile tarım ve hayvancılık sektöründe sürdürülebilir, verimli ve yenilikçi bir ekosistem oluşturacağımıza inanıyoruz"

ÇİFTÇİ HAYVAN HASTALIKLARINI ERKEN TESPİT EDECEK

Yapay zekâ destekli entegre bir platform olarak tasarlanan Farmer AI, çiftçilerin özel panel üzerinden hayvanlarının takibini yapmasına imkan tanıyor.

Program geliştirilirken çiftliklerde saha görüşmeleri yapan gençler, tüketici davranışları ve saha eğilimleri için anketler yaptı. Anket sonuçlarına göre çıkan ihtiyaç analizi uygulamanın temelini oluşturdu.

Yapay zekâ destekli asistan, çiftçinin ihtiyaç duyacağı konularda tavsiyeler sunarak hastalıkların erken tespiti başta olmak üzere çiftçilik ve hayvancılık süreçlerinde verimlilik artışı sağlıyor.

Uygulama için TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projesi Desteği alındı.