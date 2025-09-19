TEKNOFEST'te tarım ve teknoloji birleşti! "Türkiye'yi ilk 3'e taşıyacak proje!"

TEKNOFEST İstanbul, 3. gününde Atatürk Havalimanı’nda tüm hızıyla devam ederken, festivalin öne çıkan bölümlerinden biri de Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) oldu. Otonom inek sağım robotundan yem itme sistemlerine, sanal gerçeklik ile meyve hasadından akıllı ahırlara kadar birçok yeniliğin sergilendiği alanda, tarımın geleceğini şekillendiren projeler ziyaretçilerin ilgisini çekti. TÜME çatısı altında tanıtılan Afara Tarım Robotu ile ilgili Türkiye’ye özel açıklamalarda bulunan Afara AgTech Kurucusu Ömer Muratlı, tarımda verimliliği artıracak bu teknolojilerin çiftçiye daha yüksek rekolte ve düşük maliyet sağlayacağını vurguladı.

TÜME BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda devam ediyor.

TEKNOFEST İstanbul’da “akıllı tarım” teknolojileriyle öne çıkan Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME), büyük ilgi gördü.

TÜME NEDİR?

Tarım Teknolojileri Kümelenmesi, TEKNOFEST'te otonom inek sağım robotu, yem itme, buzağı ve kuzu besleme sistemleri, yem merkezleri, tarla hasat ve çapala sistemleri gibi otonom araçlarını tanıtıyor.

Tarımın geleceğini ziyaretçilerin deneyimine sunuyor. Yerliliği ve üretimi artırmayı hedefleyen otonom tarım teknolojileri, katılımcılarla buluşuyor.

Akıllı ahır, iklimlendirme ve havalandırma sistemlerinin yanı sıra görüntü işleme ile bitkisel üretimde hastalık tespiti ve ilaçlama, tarla rekolte modelleme, gelişim izleme, sürü yönetim sistemleri de etkinlikte yerini aldı.

Çocuklar sanal gerçeklik (VR) sayesinde tropikal meyveleri hasat etmenin keyfini yaşarken, yetişkinler de teknolojinin tarıma nasıl yön verdiğini uygulamalı olarak görebiliyor.

Burada tanıttıkları ilgi çekici Afara Tarım Robotu projelerini anlatan Afara AgTech Kurucusu Ömer Muratlı tarım teknolojisinde olan yeniliklere Türkiye'ye özel açıklamalarda bulundu. Muratlı “tarımın, teknolojinin bir arada kullanıldığı ilk senedeyiz” dedi.

ÖMER MURATLI'DAN TÜRKİYE'YE ÖZEL AÇIKLAMALAR

Afara AgTech Kurucusu Ömer Muratlı, geliştirdikleri Afara Tarım Robotu sistemini tanıttı.

Muratlı, bu sistemle çiftçinin daha çok rekolte elde edeceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Tarım teknoloji kümelenmemizle beraber aslında dünya üzerinde tarih yazmak için mevcuttaki teknolojimizin tarıma ve hayvancılığa entegrasyonuna bu yıl başladık. Arkamda görmüş olduğunuz tarım robotumuz, Afara Tarım Robotu. Pamuk hasadı sonrası yere dökülen pamukları toplamakla başladığımız işte bugün modül değiştirerek çapalamayı da yapabiliyoruz. Çiftçiler aslında ürün rekoltesini arttırmaya çalışırken verimlilikle beraber daha çok kazanmasına sebep olacak bir gelişim bunlar. Çapalama kısmında da pamuk hasadının öncesinde bitki girişimi esnasında bu bitkinin etrafındaki yabani otları kamerayla gözetleyerekten pamuğun bulunduğu noktayı ve yabani otların bulunduğu noktayı ayırt ederek çapalama işlevini yapıyor.

REKOLTE ARTACAK, TÜRKİYE İLK 3'E GİRECEK

Bunlar normalde traktörle ve insan eliyle yapılıyor. İnsanların çapalaması yerine, gördüğünüz bu robot sayesinde işlemler otonom olarak gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca traktörde kullanılan dizel yakıt yerine, otonom robotumuz elektrikle çalıştığı için yakıt tüketiminde de verimlilik sağlanıyor. Bu durum, çiftçilerimizin ve tarımımızın daha verimli bir şekilde üretim yapmasına ve daha yüksek rekolte elde etmesine katkı sunuyor.