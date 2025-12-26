ABD basını, Esad’ın bazı üst düzey yetkililerinin Suriye’de bir isyan hazırlığında olduğunu iddia etti. Söz konusu haberde, planlanan isyan için Suriye’nin kıyı şeridindeki farklı köylerden 160 binden fazla kişiye fon ve silah temin edildiği aktarıldı.

ABD merkezli New York Times gazetesi 24 Aralık’ta yayınladığı "Ousted and in Exile, Generals Secretly Plot Insurgency in Syria" (Görevden uzaklaştırılan ve sürgünde bulunan generaller, Suriye'de gizlice isyan planlıyor) haberinde, devrik rejimin bazı generallerinin Suriye’de isyan hazırlığı yaptığını ve yeni hükümeti devirmek istediklerini iddia etti. Silahlı bir isyan hareketi başlatmayı planlayan eski üst düzey yetkililerin bu yolla Suriye’nin kıyılarını ele geçirmek istedikleri aktarıldı.

ABD basınından çarpıcı analiz! Suriyede darbe hazırlığı: Esadın generalleri orduyu topluyor

“TAMAMEN SİLAHLANANA KADAR BAŞLAMAYACAĞIZ”

NYT, Suriye'nin Dördüncü Tümeni'nin eski üst düzey komutanı 54 yaşındaki Ghiath Dalla’nın Nisan ayında Lübnan'dan yaptığı ve bilgisi dışında ele geçirilen bir telefon görüşmesinde astına, "Tamamen silahlanana kadar başlamayacağız" dediğini kaydetti. Bu çabalara katılan iki ana ismin, Esad'ın eski özel kuvvetler komutanı Süleyş Hasan ve diktatörün eski askeri istihbarat şefi Kamal Hasan olduğu bildirildi. Söz konusu isimlerin savaş suçu işledikleri gerekçesiyle uluslararası yaptırımlarla karşı karşıya olduğu biliniyor.

ABD basınından çarpıcı analiz! Suriyede darbe hazırlığı: Esadın generalleri orduyu topluyor

'160 BİNDEN FAZLASINA SİLAH TEMİN EDİLİYOR' İDDİASI

NYT, söz konusu haberinde bu isimlerin yazışmalarının incelendiğini vurgulayarak, Suriye’nin kıyı şeridindeki farklı köylerden kişilere savaşmaları için fon ve silah temin ettiklerini aktardı. Aynı haberde 160 binden fazla savaşçının toplandığı, bunlardan 20 bin tanesinin makineli tüfeğe, 331’inin uçaksavar silahlara, 150’sinin tanksever el bombalarına sahip olduğu iddia edildi. Aralarında 35 tane de keskin nişancı bulunduğu öne sürüldü.

ABD basınından çarpıcı analiz! Suriyede darbe hazırlığı: Esadın generalleri orduyu topluyor

İsyancıların amacının Suriye’deki mezhep savaşını yeniden alevlendirmek olduğu, bu nedenle de potansiyel kişilere düzenli ödeme sağlandığı bildirildi.

Eski generallerle iş birliği yapan iki eski Esad yetkilisi, The Times’a yaptıkları açıklamada, hem korku içinde olan hem de çok sayıda eski askeri barındıran Alevi toplumundan eleman devşirmek için iyi bir konumda olduklarını söyledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası