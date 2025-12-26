Trump'tan Epstein tartışmalarına 'cadı avı' çıkışı! "Masumların itibarı zedelenecek"
ABD Başkanı Donald Trump, Epstein belgeleri üzerinden yürütülen tartışmaların radikal solun yürüttüğü bir "cadı avı" olduğunu belirterek, "Çoğu masum olan arkadaşları ciddi şekilde zarar görecek ve itibarları zedelenecek. Ama ne yazık ki, yozlaşmış Demokrat siyaset dünyasında işler böyle yürüyor" ifadelerini kullandı. Epstein ile iyi ilişkileri olan birçok ismin işler kızışınca onu 'bir köpek gibi' yüzüstü bıraktığını belirten Trump, "Oysa Epstein ile ilişkisini gerçekten kesen tek kişi, bunu moda olmadan çok önce yapan Başkan Donald Trump’tı" dedi.
- Donald Trump, Noel mesajında siyasi rakiplerini Jeffrey Epstein'ın cinsel istismar şebekesiyle ilişkilendirdi.
- Trump, Epstein ile ilişkisini "moda olmadan önce" kesen tek kişinin kendisi olduğunu savundu.
- Yayınlanan Epstein belgeleri üzerinden yürütülen tartışmaları "radikal solun cadı avı" olarak nitelendirdi.
- ABD basınını eleştirerek, masumların itibarlarının zedeleneceğini ve bunun "yozlaşmış Demokrat siyaset dünyasının" işleyişi olduğunu belirtti.
- Mesajını "Belki de son mutlu Noeliniz olacak bugünün tadını çıkarın" diyerek sonlandırdı.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya platformundan paylaştığı Noel mesajında, siyasi rakiplerini kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü olarak bulunan milyarder Jeffrey Epstein üzerinden hedef aldı.
"BUNU, MODA OLMADAN ÖNCE YAPAN TEK KİŞİ BENDİM"
Trump, "Jeffrey Epstein’i seven, ona yığınla para veren, adasına giden, partilerine katılan ve onu yeryüzünün en harika adamı sanan onca ahlaksız dâhil" ifadelerini kullandı. Epstein ile çok iyi ilişkileri olan birçok ismin işler kızışınca onu "bir köpek gibi" yüzüstü bıraktığını belirten Trump, "Onunla (Epstein) hiçbir ilgilerinin olmadığını, onu tanımadıklarını, iğrenç bir insan olduğunu iddia ettiler ve tabii ki suçu da Başkan Donald Trump’a attılar. Oysa Epstein ile ilişkisini gerçekten kesen tek kişi, bunu moda olmadan çok önce yapan Başkan Donald Trump’tı" değerlendirmesinde bulundu.
'CADI AVI' DİYEREK ATEŞ PÜSKÜRDÜ
Yayınlanan Epstein belgeleri üzerinden yürütülen tartışmaların radikal solun yürüttüğü bir "cadı avı" olduğunu iddia eden Trump, "Adı geçen isimlerin hepsinin Demokrat olduğu anlaşıldığında, ‘Rusya Rusya Rusya’ aldatmacasının uydurma bir hikaye olduğu ve Trump ile hiçbir ilgisinin bulunmadığı kamuoyuna açıklandığında olduğu gibi açıklamaya muhtaç çok fazla konu olacak" ifadelerini kullandı.
"MASUMLARIN İTİBARI ZEDELENECEK"
ABD basınını da Epstein belgeleri konusundaki tutumu nedeniyle eleştiren Trump, New York Times gazetesi dahil birçok "başarısız" basın kuruluşunun hatalı seçim haberleri için özür dilemek zorunda kaldığını ya da abone kaybettiğini hatırlattı. Şimdi aynı hatanın Epstein belgeleri konusunda yapıldığını savunan Trump, "Ancak bu sefer çoğu masum olan birçok arkadaşları ciddi şekilde zarar görecek ve itibarları zedelenecek. Ama ne yazık ki, yozlaşmış Demokrat siyaset dünyasında işler böyle yürüyor" dedi. Trump, "Belki de son mutlu Noeliniz olacak bugünün tadını çıkarın" ifadelerini kullandı.