ABD Başkanı Donald Trump, Nijerya'nın kuzeybatısında terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı hedeflere karşı saldırı emrini bizzat verdiğini bildirerek, "Bedel ödeteceğiz diye uyarmıştık. Bu gece o bedeli ödediler." dedi.

Trump, sosyal medya hesabından, kendi emriyle Nijerya'nın kuzeybatısında saldırı düzenlendiğini açıkladı. DEAŞ hedeflerinin "özellikle Hristiyanları hedef aldığını" belirten Trump, daha önce bu konuda uyarıda bulunduğunu ve uyulmazsa "bedelinin ağır olacağını söylediğini" ifade etti.

"BU GECE O BEDELİ ÖDEDİLER"

Trump, saldırı emrini başkomutan olarak kendisinin verdiğini belirterek, "Daha önce bu teröristleri, Hristiyanlara yönelik katliamları durdurmadıkları takdirde bunun bedelini ağır şekilde ödeyecekleri konusunda uyarmıştım. Bu gece o bedeli ödediler." ifadelerini kullandı.

Trump talimatı verdi! ABD ordusu Nijeryada bomba yağdırdı: Bu gece bedelini ödediler

SALDIRI, NİJERYALI YETKİLİLERLE KOORDİNASYIN İÇİNDE YAPILDI

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Nijerya'da (ve başka yerlerde) masum Hristiyanların öldürülmesi sona ermeli." ifadelerini kullandı. Terör örgütü DEAŞ’a yönelik saldırıyı hatırlatan Hegseth, "daha fazlasının da geleceğinin" altını çizdi. Hegseth ayrıca, Nijerya hükümetinin desteği ve işbirliği için minnettar olduklarını vurguladı.

https://x.com/WhiteHouse/status/2004347074595234163

ABD Afrika Komutanlığının (AFRICOM) X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise Trump ve Hegseth'in talimatıyla, "Nijeryalı yetkililerle koordinasyon içinde, Sokoto eyaletinde DEAŞ teröristlerine karşı saldırılar düzenlendiği" kaydedildi.

TRUMP, DAHA ÖNCE DE UYARIDA BULUNMUŞTU

ABD Başkanı Trump, 31 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hristiyanlara yönelik katliamlar" nedeniyle Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülke" ilan etmiş, daha sonra yaptığı paylaşımda da Nijerya'ya ABD yardımlarının kesileceği ve askeri saldırı yapılabileceği uyarısında bulunmuştu.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkesinin dini baskıya tolerans göstermediğini söyleyerek ABD'nin Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülkeler" listesine dahil etmesine tepki göstermişti.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu da (ECOWAS), terörist grupların sadece Hristiyanları hedef aldığı iddiasının doğru olmadığını vurgulamış, bu grupların bölgedeki tüm Müslüman, Hristiyan ve diğer dinlere mensup masum sivilleri hedef aldığını açıklamıştı.

