Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST daveti: 'Atatürk Havalimanı’nda olacağım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TEKNOFEST'in üçüncü gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde düzenlenen etkinliklere katılacağını belirtti.

"ATATÜRK HAVALİMANI'NDA OLACAĞIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı davette, "Yarın dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2025'e katılmak üzere Atatürk Havalimanı'nda olacağım. Başta genç kardeşlerimiz olmak üzere tüm İstanbullu hemşehrilerimi, tüm vatandaşlarımı bu gurur ve heyecanı birlikte yaşamak için TEKNOFEST'i ziyaret etmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.