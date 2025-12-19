TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı için geri sayım başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ünlü isimlerin yer aldığı özel bölümün konukları netleşmeye başladı. Sahne alacak isimler ve sürpriz performansların detayları belli oluyor.

Her yeni yıl akşamı reytinglerde üst sıralara yerleşen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, 2026’yı karşılamak üzere yeniden izleyiciyle buluşacak. Programın çekimlerinin 23 Aralık’ta gerçekleştirileceği öğrenildi. Yılbaşı özel bölümü için konuk listesi büyük ölçüde şekillendi.

Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını üstlendiği programda, oyuncular, şarkıcılar ve sosyal medya fenomenleri jüri karşısına çıkarak performans sergileyecek.

VELİAHT’IN YILDIZI SERRA ARITÜRK SAHNEDE OLACAK

“Veliaht” dizisindeki performansıyla dikkat çeken oyuncu Serra Arıtürk’ün, yılbaşı özel bölümünde sahne alacağı belirtildi.

‘O Ses Türkiye Yılbaşı Özel’ kadrosunda yok yok! Sahnede ünlüler geçidi yaşanacak

KADRODA PELİN AKİL DE VAR

Müzik dünyasına girmeye hazırlanan ünlü oyuncu Pelin Akil’in de yarışmacılar arasında yer aldığı öğrenildi.

AVA YAMAN VE BURAK YÖRÜK’ÜN PERFORMANSI MERAKLA BEKLENİYOR

Son dönemin en çok konuşulan dizilerinden biri olan Taşacak Bu Deniz’de “Eleni” ve “Oruç” karakterlerine üstlenen başarılı Ava Yaman ve Burak Yörük, dizideki performanslarının yanı sıra ses yetenekleriyle de dikkat çekiyor. İki başarılı oyuncu da O Ses Türkiye Yılbaşı Özel sahnesinde olacak. Yaman ve Yörük’ün programa ayrı ayrı yarışmacı olarak katılacağı da gelen bilgiler arasında.

BAŞKA KİMLER VAR KİMLER…

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre programda ayrıca Cihan Ünal, Cansel Elçin, Zeynep Tuğçe Bayat, Mahsun Karaca ve Feyza Civelek gibi isimler yer alacak.

