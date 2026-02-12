Fenerbahçe’de hem transfer hem de saha içi performans gündemi belirliyor. Başkan Vekili Murat Salar, Ademola Lookman transferinin teminat mektubu talebi nedeniyle gerçekleşmediğini açıklarken, kulübün hiçbir bankaya temlikli olmadığını vurguladı.

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar kulüp televizyonuna çarpıcı açıklamalar yaptı. En ilginç taraftarı heyecanlandıran Ademola Lookman transferinin olmama sebebiydi. Salar, “Lookman transfer sürecine ben dâhil oldum. Atalanta kulübü, teminat mektubu istedi. Biz bunu hakaret kabul ettik kendimize. ‘Hangi bankanın itibarı, 120 yıllık Fenerbahçe kulübünden daha yüksektir’ dedik” sözlerini kullandı.

"TEMİNAT MEKTUBU LİTERATÜRDE YOK"

Temlikli değiliz “Lookman’ı almak istedik, şartlarımızı zorladık ama teminat mektubu literatürde olan bir şey değil. F.Bahçe ne teminat mektubu vermiştir, ne de almıştır” diyen Salar, “Kritik maç öncesi biz engellemeye yönelik kötü niyetli algılar yapılıyor. Sermaye artışı ile borcu kapattık. F.Bahçe’nin hiçbir bankada hiçbir ipoteği, rehni, temliği yok. Bütün gayrimenkul ve hisselerimizden temlikler kalktı” bilgisini verdi.

DEPLASMAN CANAVARI ASENSİO

Şampiyonluk inancını güçlü bir şekilde devam ettiren Fenerbahçe’nin en skorer ismi Anderson Talisca olsa da sarı lacivertlilerin maestrosu Marco Asensio… Geride kalan maçlarda 11 gol, 8 asistlik skor katkısı sağlayan İspanyol yıldız özellikle deplasman maçlarında coşuyor. Kadıköy’de 5 gol, 2 asist olan Asensio, dış sahalarda ise 6 gol kaydetti, 6 da asist yaptı. El Matador, 5 gol, 6 asistle son 8 deplasman maçının tamamında skor üretmeyi başardı. Teknik direktör Tedesco cumartesi günü Trabzon’da oynanacak maçta da Matador’a güveniyor.

