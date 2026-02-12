30 Euro altı alışverişlerde basitleştirilmiş gümrük uygulamasının kaldırılmasının ardından Türkiye gönderimlerini durduran Temu, WhaleCo adlı şirketi kurarak ithalatçı oldu. Yeni sistemle vergiler sipariş sırasında ödeniyor, ürünler kullanıcıyı gümrük işlemleriyle uğraştırmadan doğrudan kapıya teslim ediliyor. Sepet alt limiti ise 580 TL olarak uygulanıyor.

Çinli e-ticaret devi Temu, Türkiye pazarında kalıcı olmak adına bir adım attı. WhaleCo adıyla şirketleşen platform, ithalatçı olarak gümrük işlemlerini kendi yapıyor ve vergisi alışveriş sırasında ödenen ürünler gümrük süreçleriyle uğraşılmadan kapıya kadar geliyor.



6 Şubat 2026 itibariyle 30 Euro altındaki ürünler için basitleştirilmiş gümrük usulü kaldırıldı. Yurtdışı alışveriş yapanlar tarafından en çok tercih edilen platformlardan biri olan Çin merkezli Temu da, Türkiye'ye yurt dışı gönderimlerini tamamen durdurma kararı almıştı.

WHALECO ALIŞVERİŞLERİ YENİDEN BAŞLATTI!

Bunun üzerine harekete geçen Temu, kullanıcılarına yeni bir yöntem sunuyor. WhaleCo adlı bir şirket kuran Temu Türkiye'de kapatılan yurt dışı alışverişleri yeniden açtı.

Temu Türkiye'ye geri döndü! Gümrük engeli ortadan kalkıyor, işte alt limit

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

WhaleCo şirketi ile Temu artık Türkiye'de resmi bir ithalatçı konumuna geçti. Ürünler artık bireysel ithalat yerine ticari ithalat kategorisinde Türkiye'ye girecek.

Kullanıcıların aldığı ürünlerin tüm gümrük işlemleri kullanıcılar tarafından değil bu şirket adına yapılıyor. Müşteriler vergilerini alış veriş sırasında ödeyerek siparişi tamamlıyor. Gelen ürünler gümrükten WhaleCo şirketi aracılığıyla alınarak adreslere gönderiliyor.

Yani siparişi verenin gümrük işlemi ve ek belge hazırlamasına gerek kalmıyor.

BİR ALT LİMİT VAR

Platformun bu düzenlemesinde bir alt limit uygulaması bulunuyor. Sepet tutarı 580 TL altında kalırsa işleme alınmıyor.

Sistemde bulunan ürün çeşitliliğinin şimdilik sınırlı tutulduğu görülüyor. Zaman içinde ürünlerin artması bekleniyor.



