Çin merkezli e-ticaret platformu Temu, Türkiye’deki satışlarında önemli bir kısıtlamaya giderek yurt dışından alışverişi tamamen durdurdu. Alınan karar sonrası Türkiye’den uygulamaya giren kullanıcılar, yalnızca yerli satıcıların sunduğu ürünlere erişebiliyor. Yurt dışı satıcılara ait ürünler Türk kullanıcılar için tamamen gizlendi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle birlikte yurt dışından vergi muafiyetsiz alışveriş imkânı tamamen sona erdi. Söz konusu düzenleme, özellikle yurt dışı merkezli e-ticaret platformlarını yakından ilgilendirirken, kararın ardından sektörde dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

TEMU'YA REKABET KURUMU BASKINI

Kararın ardından 21 Ocak'ta Rekabet Kurumu yetkilileri, Çin merkezli e-ticaret platformu Temu'nun Türkiye’deki ofisine operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen baskında bazı bilgisayarlara el konulduğu öğrenildi.

SATIŞLARDA KISITLAMA KARARI

Yaşanan gelişmelerin ardından Temu, Türkiye pazarında önemli bir adım atarak yurt dışı satışlarını tamamen durdurma kararı aldı. Çinli platform, bu hamleyle birlikte Türkiye’ye yönelik yurt dışından ürün satışını sonlandırdı.

YERLİ SATICILAR ÖNE ÇIKTI

Alınan karar sonrası Türkiye’den Temu uygulamasına giriş yapan kullanıcılar, yalnızca yerli satıcılar tarafından listelenen ürünlere erişebiliyor. Yurt dışı satıcılara ait ürünler ise Türk kullanıcılar için tamamen gizlendi.

30 EURO DÜZENLEMESİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

7 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle yurt dışından posta veya kargo yoluyla yapılan gümrüksüz alışverişte uygulanan 30 euro limiti kaldırılmış, internet üzerinden yapılan yurt dışı alışverişi fiilen sona ermişti. Karar kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

'AKILLI LİMİT' GÜNDEMDE

Vatandaşlardan gelen yoğun tepkilerin ardından iktidarın söz konusu düzenlemeyi yeniden ele aldığı ve 'Akıllı Limit' adı altında yeni bir sistem üzerinde çalıştığı öğrenildi. Yeni düzenlemenin detaylarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

