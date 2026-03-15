TEKNOFEST 2025’te insansız deniz aracı kategorisinde Türkiye ikincisi olan Gelidonya İDA Takımı, NJORD Autonomous Ship Challenge için Norveç’te yarışmaya hak kazandı. Elâzığ Deneyap atölyelerinde geliştirilen yerli insansız deniz araçlarıyla ekip, Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etmeye hazırlanıyor.

Yerli ve millî teknolojiler geliştirme hedefiyle Elâzığ Deneyap atölyelerinde çalışmalarını sürdüren Gelidonya Takımı, geliştirdikleri insansız su üstü araçlarıyla hem mühendislik kabiliyetlerini sergilemeyi hem de Türkiye’nin savunma ve denizcilik teknolojilerindeki potansiyelini Avrupa’da göstermeyi hedefliyor.

"İKİNCİLİKLE YETİNMEK İSTEMİYORUZ"

Takım kaptanı Yunus Emre Güler, “Geçen sene ekibimizle Teknofest Mavi Vatan çerçevesinde elde ettiğimiz ikincilikle yetinmek istemiyoruz. Bu yüzden Norveç’te düzenlenecek olan yarışmaya başvurduk, rapor aşamasının ardından kabul edildik. Ülkemizi hem ulusal hem de uluslararası alanda en iyi şekilde temsil etmenin gayreti içerisindeyiz” dedi.

Takımdakiler, Barbaros Hayrettin Paşa’nın, “Denizlere hâkim olan cihana hâkim olur” sözünden ilham aldıklarını ifade ettiler.

