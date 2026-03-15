Çorum’da bir apartmanın 3’üncü katındaki dairenin penceresinden beton zemine düşen 82 yaşındaki Ramazan Uludağ hayatını kaybetti. Olaya şahit olan kardeşi, "Yaşı gereği akli dengesi biraz sıkıntılıydı" dedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, 100. Yıl Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte yaşayan Ramazan Uludağ (82), henüz belirlenemeyen bir nedenle apartmanın 3. katındaki dairenin penceresinden beton zemine düştü.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Uludağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



"AKLİ DENGESİ BİRAZ SIKINTILIYDI"

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından yaşlı adamın cenazesi, otopsi yapılmak üzere cenaze nakil aracıyla hastane morguna kaldırıldı. Ağabeyinin camdan düştüğünü ifade eden Salih Uludağ, "Ağabeyimi kaybettik. Camdan düştü. Allah rahmet eylesin. Yaşı gereği akli dengesi biraz sıkıntılıydı" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

