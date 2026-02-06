Gaziantep’te 3.kattaki evinin balkonunda düşerek hayatını kaybeden Sezay Koçak’ın şüpheli ölümüne ilişkin davada mahkeme ikinci kez takipsizlik kararı verdi. Hazırlanan raporda düşme sırasında herhangi bir itme gücünün uygulanmadığı, Koçak'ın bir elini bırakması sonucu dengesini kaybederek alt katın trabzanlarına çarpıp düştüğü ifade edildi.

2 Eylül 2020 tarihinde Gaziantep’te özel bir şirkette genel müdür yardımcısı olarak çalışan Sezay Koçak Özahi, iddiaya göre eşi Ali Ö.'ye boşanmak istediğini söyledi.

Çıkan tartışma sırasında Sezay Koçak Özahi, 3. kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Koçak ailesi kızlarının intihar etmediğini, evde bulunan kişiler tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Şüpheli olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Balkondan düşerek ölen Sezay Koçak’ın davasında bir takipsizlik kararı daha: İtme gücü yok

İKİNCİ KEZ TAKİPSİZLİK

Soruşturma kapsamında ilk olarak 25 Ekim 2021 tarihinde olayın intihar sonucu gerçekleştiği gerekçesiyle takipsizlik kararı verilmişti. Ancak bu karara yapılan itiraz üzerine dosyada bazı eksikliklerin bulunduğu değerlendirilerek, soruşturmanın genişletilmesine karar verilmişti. Savcılık, 18 Haziran 2025 tarihinde ikinci kez takipsizlik kararı vermişti. Bu karara yapılan itiraz da, yapılan inceleme neticesinde reddedildi. Balkondan düşerek ölen Sezay Koçak olayında 2'nci kez takipsizlik kararı kesinleşmiş oldu.

ÖLÜM SEBEBİ: İÇ KANAMA

Koçak'ın genel beden travmasına bağlı iç organ hasarı ve iç kanama sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

Aynı zamanda olayı gören tanıkların beyanları, olayla ilgili bilgisi bulunan kişilerin ifadeleri, olay yeri inceleme raporu, bilirkişi raporları, ön otopsi ve kesin otopsi raporları, kriminal inceleme sonuçları, olay yeri fotoğrafları ve kroki ile adli tıp uzmanlık raporlarının birlikte değerlendirildiği belirtildi.

Olay günü yaz mevsimi olması nedeniyle çok sayıda kişinin dışarıda ve balkonlarda bulunduğu, bu nedenle olayın birden fazla kişi tarafından görüldüğü de işaret edildi.

TIRNAKLARINDA EŞİNİN DNA’SI VARDI

Öte yandan kararda genç kadınının tırnaklarında eşine ait DNA örneğinin bulunmasının tarafların evli ve aynı evde yaşamaları nedeniyle hayatın olağan akışına uygun olduğu vurgulandı.

“TRABZANLARA ÇARPIP DÜŞTÜ”

Raporlarda, düşme sırasında herhangi bir itme gücünün uygulanmadığının tespit edildiği, Koçak'ın bir elini bırakması sonucu dengesini kaybederek alt katın trabzanlarına çarpıp düştüğü ifade edildi.

Genç kadının düşme şekli ve düştüğü yerin balkona olan mesafesi dikkate alındığında kendi iradesiyle balkondan kendisini bıraktığının değerlendirildiği belirtildi. Sezay Koçak'ın yaşadığı psikolojik buhran nedeniyle kendi iradesiyle intihar ederek hayatını kaybettiği kanaatine varıldığı ve bu nedenle 2'inci kez takipsizlik kararı verildiği, kararın da kesinleştiği ifade edildi.

