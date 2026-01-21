Çin merkezli çevrim içi alışveriş platformu Temu'nun Türkiye ofisi, sabah saatlerinde yetkili makamlar tarafından denetlendi. Denetim sırasında ofiste bulunan bilgisayar ve dizüstü cihazlara el konulduğu açıklanırken, şirket Türk makamlarıyla tam iş birliği yapılacağını duyurdu.

Çin merkezli çevrim içi alışveriş platformu Temu’nun Türkiye ofisi, sabah saatlerinde yetkili makamlar tarafından denetlendi. Denetim, şirketin Türkiye’deki faaliyetlerine yönelik yürütülen inceleme kapsamında gerçekleştirildi.

BİLGİSAYARLARA EL KONULDU

Denetime ilişkin Reuters’a açıklama yapan Temu sözcüsü, ofiste bulunan bilgisayar ve dizüstü cihazlara inceleme amacıyla el konulduğunu doğruladı. Denetimin kapsamına dair ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Temu adına yapılan açıklamada, Türk makamlarıyla sürecin başından itibaren tam iş birliği içinde olunacağı vurgulandı. Şirket yetkilileri, denetim sürecinin şeffaf şekilde yürütüleceğini belirtti.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Öte yandan Türkiye’nin rekabet otoritesi başta olmak üzere ilgili kurumlardan denetime ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Denetimin nedenine ve sonuçlarına ilişkin gelişmelerin ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.

