Türkiye Gazetesi
Muğla'da okullar tatil mi? 12 Şubat ilçe kaymakamlıklarından tatil açıklaması geldi!
Muğla’da etkisini artırması beklenen fırtına ve sağanak yağış nedeniyle eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Öğrenci ve veliler ''Muğla'da okullar tatil mi?'' sorusuna cevap aramaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısının ardından iki ilçeden peş peşe açıklama geldi.
Sabah saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak beklentisi nedeniyle Muğla'da eğitime ara verilip verilmediği merak edildi. Meteorolojiden gelen turuncu kodlu uyarı da tatil beklentilerini güçlendirdi. Peki, Muğla'da okullar tatil mi?
MUĞLA’DA OKULLAR TATİL Mİ?
Muğla’da fırtına ve kuvvetli yağış uyarılarının ardından 12 Şubat Perşembe günü için tatil kararı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün şiddetli yağış ve fırtına uyarısı sonrası bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.
MUĞLA’DA HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?
12 Şubat Perşembe günü Bodrum ve Milas’ta okullar tatil edildi. İlçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamalara göre olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrencilerin güvenliği için eğitime 1 gün ara verildi.
MUĞLA HAVA DURUMU
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|12 Şubat Perşembe
|
|14
|18
|73
|89
|
|35
|13 Şubat Cuma
|
|15
|17
|77
|93
|
|28
|14 Şubat Cumartesi
|
|13
|19
|71
|96
|
|24
|15 Şubat Pazar
|
|17
|21
|73
|83
|
|51
|16 Şubat Pazartesi
|
|17
|20
|77
|92
|
|39
Bizi Takip Edin
YORUMLAR