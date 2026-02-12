UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Serie A devi Juventus'u konuk edecek Galatasaray'da Leroy Sane sevinci yaşanıyor. RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı kritik müsabaha, 17 Şubat Salı akşamı saat 20.45'te başlayacak.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Galatasaray'da Manchester City ile 28 Ocak’ta oynanan Şampiyonlar Ligi 8'inci hafta karşılaşmasında ayak bileğinden sakatlanan ve yoğun bir tedavi programı uygulanan Leroy Sane'den beklenen iyi haber geldi.

Leroy Sane

İtalyan ekibi Juventus ile 17 Şubat akşamı yapılacak play-off mücadelesinde oynaması hedeflenen 30 yaşındaki Alman yıldız, idmanlara başladı.

Leroy Sane, Galatasaray'da 28 maça çıktı, 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Takıma katılan ve Eyüpspor (13 Şubat saat 20.00) müsabakasında süre alma durumu olan Leroy Sane’nin, Juventus’a karşı ilk 11'de olması bekleniyor.

