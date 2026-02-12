SPOR SERVİSİ
Galatasaray'a Leroy Sane müjdesi: Juventus maçında ilk 11'de
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Serie A devi Juventus'u konuk edecek Galatasaray'da Leroy Sane sevinci yaşanıyor. RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı kritik müsabaha, 17 Şubat Salı akşamı saat 20.45'te başlayacak.
Özetle
Kaydet
Spor 10 dk önce
Galatasaray-Manchester City maçında sakatlanan Leroy Sane'den Juventus ile oynanacak play-off mücadelesi öncesi müjdeli haber geldi.
- Yoğun tedavi programı sonrası iyileşme süreci olumlu ilerleyen Leroy Sane, idmanlara başladı.
- Alman yıldızın, 17 Şubat Salı akşamı Juventus ile oynanacak play-off mücadelesinde ilk 11'de oynaması hedefleniyor.
ALİ NACİ KÜÇÜK - Galatasaray'da Manchester City ile 28 Ocak’ta oynanan Şampiyonlar Ligi 8'inci hafta karşılaşmasında ayak bileğinden sakatlanan ve yoğun bir tedavi programı uygulanan Leroy Sane'den beklenen iyi haber geldi.
İtalyan ekibi Juventus ile 17 Şubat akşamı yapılacak play-off mücadelesinde oynaması hedeflenen 30 yaşındaki Alman yıldız, idmanlara başladı.
Takıma katılan ve Eyüpspor (13 Şubat saat 20.00) müsabakasında süre alma durumu olan Leroy Sane’nin, Juventus’a karşı ilk 11'de olması bekleniyor.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Lucas Torreira transferi son anda yatmış: 'Anlaştık' dedi, iptal nedenini açıkladı
Bizi Takip Edin
YORUMLAR