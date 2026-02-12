2026 yılı Ocak ayında otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 9,14 artarak 61.055 adet oldu. Otomatik vitesli otomobillerin bu satışlardaki payı ise yüzde 97,4 oldu. Peki Türkiye’nin en ucuz otomatik vitesli modelleri hangileri?

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2026 yılının ilk ayında 75.362 adet oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 9,14 artarak 61.055 adede yükseldi.

Sıfır otomobil satışlarında manuel vitesin payı sadece yüzde 2,6. Yani Ocak ayında yalnızca 1600 adet manuel vitesli otomobil satılmış. Peki 2026 yılı Şubat ayında Türkiye’de satılan en ucuz otomatik vitesli otomobiller hangileri? Bazı markaların hala 2025 model yılı araçları da listelerinde yer alıyor.



İşte markaların fiyat listesinde yer alan 2025-2026 model ve 2 milyon TL altında satılan tüm otomatik vitesli otomobiller… (Markalar harf sırasına göre sıralanmıştır)

BYD ATTO 2 130 kW Boost - 1.624.000 TL

BYD ATTO 2 130 kW Comfort - 1.734.000 TL

BYD DOLPHIN 150 kW Comfort - 1.784.000 TL

Citroen E-C3 83 kW Plus Max - 1.468.000 TL

Citroen C3 Aircorss 1.2 Hybrid 145 eDCS6 Plus - 1.974.000 TL

Citroen e-C3 Aircross 83 kW Standart Menzil - 1.665.000 TL

Citroen C4X ve C4 1.2 Hybrid 145 eDCS6 You - 1.955.000 TL

Fiat Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 DCT GSR Easy Otomatik Dizel - 1.679.900 TL

Fiat Egea Cross 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction Street Otomatik Dizel - 1.719.900 TL Fiat Grande Panda La Prima 44 kWh Otomatik Elektrikli - 1.569.900 TL

Fiat Grande Panda 1.2 MHEV 110HP eDCT - 1.549.900 TL (2025 model yılı)

Fiat 600 115 kW/156 HP - 54 kwh La Prima - 1.969.900 TL (2025 model yılı)

Fiat 600 1.2 145 hp MHEV Easy Otomatik - 1.697.900 TL (2025 model yılı)

Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS Jump Benzin DCT - 1.587.000 TL

Hyundai i30 1.5T-GDI MHEV 140 PS Comfort DCT Benzin - 1.930.000 TL (2025 model yılı)

Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 90PS Jump Benzin DCT - 1.695.000 TL

Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 90PS Style Benzin DCT - 1.750.000 TL

Hyundai Inster Dynamic 71.1 kW Elektrik Otomatik - 1.510.000 TL (2025 model yılı)

Kia XCeed 1.0L 115 PS DCT Mild Hybrid Cool - 1.840.000 TL

Kia Yeni Sportage 1.6L 150 PS DCT Benzin Live - 1.999.000 TL

Kia Yeni Stonic 1.0L 100 PS DCT Benzin Cool - 1.999.000 TL (2025 model yılı)

Opel Corsa Hybrid 1.2 110 e-DCT6 Edition - 1.999.000 TL

Opel Frontera Elektrik 44 kWh Batarya GS - 1.857.000 TL

Opel Frontera Elektrik 54 kWh Batarya - Uzun Menzil GS - 1.970.000 TL

Peugeot E-208 GT 100kW - 1.999.500 TL

Renault R5 E-Tech Techno EV40 120hp - 1.890.000 TL (2025 model yılı)

Renault R5 E-Tech Techno EV52 150hp - 1.942.000 TL (2025 model yılı) Yeni Clio evolution plus TCe 115 EDC - 1.799.000 TL

Yeni Clio esprit alpine TCe 115 EDC - 1.895.000 TL

Eski Renault Clio evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp - 1.699.000 TL Renault Duster techno Turbo Tce EDC 145 hp - 1.907.000 TL

Renault Megane Sedan Touch 1.3 TCe 140 bg - 1.770.000 TL

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S - 1.699.000 TL

Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S - 1.940.000 TL

Toyota Yaris Hybrid 1.5 Hybrid Flame e-CVT - 1.934.000 TL

Bunlarla birlikte elektrikli Citroen Ami ve Fiat Topolino gibi micro araçlarda 600.000 TL civarında fiyatlarla satılıyor.

