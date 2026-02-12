TÜİK verilerine göre 2008 yılında 4 kişi olan Türkiye’de ortalama hane halkı büyüklüğü, geçen yıl 3,08’e kadar geriledi. Rakamlar, ortalama hane halkı nüfusunun 16 yılda 1 kişi eksildiğini ortaya koydu. İstanbul, ortalama 3,09 hane halkı büyüklüğü ile Türkiye ortalamasına yakın seyrediyor. En düşük il 2,49’a kadar gerilerken en yüksek ilde ortalama hane nüfusu 4,84’e kadar çıkıyor.

ÖMER FARUK BİNGÖL — Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bu hafta açıklanan “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025 Sonuçları”na göre ülke nüfusu 86 milyon 92 bin 168 kişi olmuş ve geçen yıla göre 427 bin kişilik artış gerçekleşmişti.

Yıllardır düşüş eğiliminde olan ortalama hane halkı büyüklüğünde son durum da belli oldu. Buna göre 2024 yılında 3,11 kişi olan hane halkı büyüklüğü, geçen yıl 3,08’e geriledi.

Yıl Ortalama hane halkı büyüklüğü 2008 4,00 2024 3,11 2025 3,08

16 YILDA 1 KİŞİ EKSİLDİ

Rakamlar, 2008 yılında 4,00 olan ortalama hane halkı nüfusunun, 16 yılda 1 kişi eksildiğini ortaya koydu.

İller bazında bakıldığında ise daha farklı bir tablo ortaya çıktı. Türkiye’de hane halkı nüfusu; en düşük ilde 2,49’a kadar gerilerken, en yüksek ilde 4,84’e kadar yükseliyor.

Evdeki nüfus 1 kişi eksildi! İşte hane halkı sayısı yüksek ve düşük iller

EN DÜŞÜK İLLER

2025’te ortalama hane halkı büyüklüğü en düşük iller:

Sıra İl Ortalama kişi 1 Tunceli 2,49 2 Giresun 2,50 3 Çanakkale 2,51 4 Eskişehir 2,56 5 Sinop 2,57 6 Karabük 2,57 7 Balıkesir 2,58 8 Edirne 2,60 9 Kastamonu 2,63 10 Artvin 2,64

EN YÜKSEK İLLER

2025’te ortalama hane halkı büyüklüğü en yüksek iller:

Sıra İl Ortalama kişi 1 Şırnak 4,84 2 Şanlıurfa 4,63 3 Batman 4,43 4 Hakkâri 4,31 5 Siirt 4,29 6 Mardin 4,25 7 Ağrı 4,23 8 Van 4,18 9 Muş 4,11 10 Diyarbakır 4,09

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

Ortalama hane halkı sayısının en düşük olduğu iller ağırlıklı olarak Batı ve Kuzey Anadolu’da yer alıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri ise en yüksek ortalama hane nüfusuna sahip olmaya devam ediyor.

3 büyükşehir her 2 listede de yer almıyor. Ancak İstanbul ortalama 3,09 hane halkı büyüklüğü ile Türkiye ortalamasına yakın seyrediyor. Ankara 2,86 ve İzmir ise 2,75 ile ortalamanın altında kalıyor.

Büyükşehirlerde ortalama hane halkı büyüklüğü

İl Ortalama kişi İstanbul 3,09 Ankara 2,86 İzmir 2,75

DOĞURGANLIK DA DÜŞÜYOR

Öte yandan Türkiye nüfusunda artış sürse de artış hızında da yavaşlama devam ediyor. TÜİK tarafından yapılan son araştırmada da ülkede doğurganlık hızının 2001'de 2,38 çocukken, 2024'te 1,48 çocuğa kadar gerilediği görülmüştü. Rakamlar, nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,1'in de oldukça altına geldi.

Haberle İlgili Daha Fazlası