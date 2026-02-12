Samsun'da karın şişliği şikayetiyle hastaneye başvuran Ramazan Aydın'ın karnından yapılan müdahale ile 2 litre idrar boşaltıldı. Yapılan tetkiklerde 400 cc büyüklüğünde prostatı olduğu tespit edilen hasta, açık ameliyat yerine kapalı yöntemle sağlığına kavuştu.

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan Ramazan Aydın, karın şişliği, idrar yapamama ve ağrı şikayetleri nedeniyle hastaneye başvurdu. Şişliği kabızlık zanneden Aydın'ın yapılan müdahalesinde karnından 2 litre idrar boşaltılırken, 400 cc büyüklüğünde prostatı olduğu tespit edildi.

DEĞERLERİNİN DÜZELMESİNİ BEKLEDİLER

Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Önder Çınar, hastanın karın şişliği şikayetiyle başvurduğunu belirterek, "Ramazan bey karnında şişlik nedeniyle başvurmuştu. Yaptığımız muayene ve değerlendirmeler sonucunda karnındaki şişliğin idrara bağlı olduğunu tespit ettik. O gün yaptığımız müdahale sonrasında yaklaşık 2 litre idrar boşalttık. Bu boşalttığımız idrar sonrasında yaptığımız tahlillerde hastamızın böbrek fonksiyonlarının bozulduğunu ve böbrek yetmezliğine neden olduğunu tespit ettik. Diğer kan tetkiklerinde de bozukluklar mevcuttu. Hastayı sonda ile takip ettik ve kan değerlerinin normale gelmesini bekledik. Değerler düzeldikten sonra ameliyatını planladık" dedi.

Karnındaki şişliği kabızlık zannetti, doktorları bile şoke etti! Tam 2 litre idrar çıktı

"ÖNEMLİ BİR BAŞARI"

Hastanın prostatının 400 cc büyüklüğünde olduğunu ve idrar kanalını tamamen kapattığını ifade eden Çınar, "Birçok merkezde 80 gram üzerindeki prostatlarda açık ameliyat önerilmektedir. Ramazan beyin prostatı 400 cc'ye kadar büyümüştü. Kendisine açık ameliyat önerilmişti. Biz ise Holep yöntemiyle prostatı idrar yolundan, kapalı olarak çıkarttık. Daha önce 350 gramlık prostat ameliyatı yapmıştık. Bu kez 400 cc prostatı kapalı yöntemle çıkardık. En önemlisi ameliyat sonrası hastada idrar kaçırma gibi bir yan etki gelişmedi. İdrarını rahat yapabiliyor. 400 cc prostatın idrar kaçırma olmadan kapalı yöntemle alınması bizim için önemli bir başarıdır" diye konuştu.

Kapalı ameliyatın avantajlarına da değinen Çınar, "Açık ameliyatta iyileşme süresi ve sonda kalış süresi daha uzun olmakta, hasta günlük yaşamına daha geç dönmektedir. Ayrıca yara yeri komplikasyonları daha sık görülmektedir. Kapalı ameliyatta ise hastanede yatış süresi kısalmakta, kanama daha az olmakta ve hasta günlük hayatına çok daha hızlı dönebilmektedir" ifadelerini kullandı.

Hasta Ramazan Aydın ise yaşadıklarını, "Karnım ilk geldiğimde çok şişti. Karnımdan 2 litre idrar çıktı. Şişliği kabızlık sanıyordum ama prostatmışım. İlk gittiğim hastanede açık ameliyat denmişti. Hocam kapalı ameliyat yaptı, şimdi çok iyiyim" sözleriyle anlattı.



