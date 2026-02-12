Bağcılar’da 4 katlı bir binanın en üst katındaki, kağıt bardak imalatı yapan iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi, yangın hızlı müdahale ile kontrol altına alındı.

Yangın, saat 00.00 sıralarında Bağcılar, 15 Temmuz Mahallesi 1481 Sokak’ta meydana geldi. 4 katlı binanın en üst katında kağıt bardak imalatı yapan iş yerinin elektrik kontağından yangın çıktı.

Alevler giderek büyüyerek tüm katı sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından yangın soğutma çalışması yapılarak söndürüldü. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Polis çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

