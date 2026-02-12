İçişleri ve Adalet Bakanlıklarında yapılan değişikliklerin ardından TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, kabinedeki değişimin süreceğini öne sürdü. Atik, 3 Bakanlık ismi vererek bu sayının daha da artabileceğini ifade etti.

İçişleri Bakanlığı'na Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlığı'na da Akın Gürlek'in getirilmesinin ardından gözler kabineye çevrildi. Yeni değişiklikler yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'ten dikkat çeken bir kulis bilgisi geldi.

TGRT Haber'in Medya Kritik programında konuşan Atik, 3 Bakanlık ismini vererek kabinede değişimin sürmesinin beklendiğini dile getirdi.

Adalet ve İçişleri Bakanlıklarındaki değişikliğin uzun zamandır beklendiğini belirten Fatih Atik, "Sadece bununla sınırlı değil. Diğer bakanlıklarda da değişiklik olması bekleniyor. Bunun takdiri sayın Cumhurbaşkanı'na ait." ifadelerini kullandı.

İçişleri ve Adalet Bakanı değişti! Fatih Atik'ten kritik kulis bilgisi: 3 Bakan daha değişebilir

Atik edindiği kulis bilgisini şu sözlerle aktardı:

"Benim duyduğum Ticaret Bakanlığı'nda, Aile Bakanlığı'nda ve Çalışma Bakanlığı'nda değişiklikler olabileceği söyleniyor. Bu sayı daha da artar belki bilemiyoruz. Zamanlamasına da sayın Cumhurbaşkanı karar verecek. 2.5 yılı doldurdu kabine üyeleri."

"EMEKLİLERLE İLGİLİ ATILACAK ADIMLAR VAR"

Önümüzdeki dönemde artık tamamen seçime odaklı bir gündemin oluşacağının altını çizen Fatih Atik, "Bu yılın ikinci yarısından itibaren kabinenin performansı ve reform anlayışı daha farklı bir şekilde sahaya yansıtılacak. O reformların başında da emeklilerle ilgili atılacak adımlar var. O nedenle bu bakanlıklardan sosyal yardımlarla ilgili bir takım adımlar atılacak. Belki öyle bir değişiklik olabilir diye Ankara'da konuşuluyor. Kabine değişikliğinin devam edeceği yönünde beklenti var." diye konuştu.

