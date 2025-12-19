ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer, avukat Göksu Çelebi'ye yasaklı madde verdiği iddiasıyla tutuklanmasının ardından hakkında müebbeti talep edildi. Peki, Gökalp İçer kimdir, nereli, evli mi? İşte hayatına dair tüm ayrıntılar...

Gökalp İçer kimdir sorusu, hayatı hakkında bilgi edinmek isteyen birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı.

ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer hakkında "uyuşturucu madde temin etme" ve suçundan hakkında soruşturma başlatılmıştı.

GÖKALP İÇER KİMDİR, NERELİ?

1982 yılında İzmir'de doğan Gökalp İçer, eğitim hayatına Maltepe Askeri Lisesi'nde başladı. Daha sonra Kara Harp Okulu'nu tamamlayarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katıldı. Askerlik görevini piyade teğmen ve komando olarak devam İçer, 2007'de askerlik görevinden ayrıldı.

Forex piyasalarında çalışan İçer, Boğaziçi Üniversitesi'nde Finans Mühendisliği yüksek lisansı yaptı. Öte yandan Yeditepe Üniversitesi'nde Finansal Ekonomi doktorasına başlamıştır, ancak doktorasını tamamlamamıştır.

Gökalp içer 2018 yılında, Türkiye'nin yerli kripto para borsası ICRYPEX'i kurarak sektördeki adını duyurdu.

GÖKALP İÇER EVLİ Mİ?

Gökalp İçer'in evli olup olmadığı hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

