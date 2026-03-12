Akıllı telefon dünyasında pil ömrü rekabeti yeni bir boyuta taşınıyor. Samsung, silikon karbon teknolojisini kullanarak geliştirdiği 18.000 mAh kapasiteli devasa bataryasıyla rakiplerine gözdağı veriyor.

Günümüzde akıllı telefon kullanıcılarının en büyük şikayeti olan kısa pil ömrü, Samsung'un yeni hamlesiyle tamamen ortadan kalkabilir. Güney Koreli teknoloji devi, standart akıllı telefonların formlarını bozmadan çok daha yüksek enerji yoğunluğu sunan silikon karbon batarya teknolojisi üzerinde vites artırdı.

BAŞARISIZ 20.000 MAH DENEMESİ

Gelen sızıntılara göre Samsung, ilk etapta 20.000 mAh kapasiteli bir batarya üzerinde çalıştı. Ancak laboratuvar ortamında yapılan stres testlerinde bu bataryanın 960 şarj döngüsünün ardından stabilite sorunları yaşadığı görüldü. Bu gelişme üzerine mühendisler, daha güvenli ve verimli olan 12.000 mAh ve 18.000 mAh seçeneklerine odaklanma kararı aldı.

KALINLAŞMADAN YÜKSEK GÜÇ

Samsung’un bu devasa kapasiteye ulaşırken cihazları kalınlaştırmamak için kullandığı yöntem ise oldukça dikkat çekici. "Üst üste dizilmiş hücre" mimarisi sayesinde, 12.000 mAh versiyonunda 2 hücre, 18.000 mAh versiyonunda ise 3 farklı hücre bir arada kullanılıyor.

Bu tasarım, bataryanın şişme riskini minimize ederken, enerji dağıtımını daha güvenli hale getiriyor.

SİLİKON KARBON TEKNOLOJİSİNİN AVANTAJI

Geleneksel grafit anotlar yerine silikon karbonun tercih edilmesi, bataryaların boyutlarını büyütmeden daha fazla enerji depolamasını sağlıyor. Bugüne kadar Honor gibi markaların öncülük ettiği bu teknolojiye Samsung'un dev üretim kapasitesiyle dahil olması, sektördeki dengeleri değiştirecek gibi görünüyor.

GELECEK MODELLERDE GÖRECEK MİYİZ?

Henüz resmi bir çıkış tarihi olmasa da, markanın yeni batarya teknolojisi önümüzdeki dönemde tanıtılacak amiral gemisi modellerinde kullanması bekleniyor.

18.000 mAh kapasiteli bir telefon hayata geçirilebilirse, ortalama bir kullanıcı için cihazını haftada sadece bir kez şarj etmesi yeterli olabilir.

Başlık Detay Şirket Samsung Geliştirilen teknoloji Silikon karbon batarya teknolojisi Hedef kapasite 18.000 mAh Amaç Akıllı telefonlarda pil ömrünü büyük ölçüde artırmak İlk denenen kapasite 20.000 mAh 20.000 mAh test sonucu 960 şarj döngüsünden sonra stabilite sorunları görüldü Yeni odak 12.000 mAh ve 18.000 mAh batarya seçenekleri Batarya mimarisi Üst üste dizilmiş hücre tasarımı 12.000 mAh yapı 2 hücreli tasarım 18.000 mAh yapı 3 hücreli tasarım Kullanılan malzeme Grafit yerine silikon karbon anot Beklenen kullanım süresi Ortalama kullanıcı için haftada bir şarj imkânı Hedef cihazlar Gelecekteki amiral gemisi akıllı telefonlar

