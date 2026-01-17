Samsung, uzun süredir gündemde olan güncelleme politikası konusunda bir esneme gösterdi. Şirketin güncelleme döngüsünden çıkarılmış olan bazı eski Galaxy modelleri için Google Play sistem güncellemelerini yeniden dağıtmaya başladı.

Akıllı telefonlar zaman geçtikçe markalar tarafından güncellemeleri sona erdiriliyor. Samsung’un düzenli güncelleme çıkarılan eski modelleri için bir sürpriz geldi.

Özellikle Galaxy S10, S20 ve S21 gibi 2019-2021 dönemine ait bazı cihazlar için Kasım 2025 tabanlı Google Play sistem güncellemesi ile birlikte Ocak 2026 sürümleri bile rapor edildi. Bu, beklenmedik ve memnuniyet verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Google Play sistem güncellemeleri, Android işletim sisteminin çekirdeğine entegre edilen güvenlik ve performans iyileştirmelerini kapsıyor. Bu tür güncellemeler, Android’in ana sürüm yükseltmelerinden farklı olarak doğrudan telefona gelir ve güvenlik yamaları, sistem kararlılığı ile belirli altyapı optimizasyonlarını içeriyor. Bu nedenle cihazın tamamen yeni bir Android sürümüne kavuşması beklenmese de, hizmet desteğinin uzaması kullanıcılar açısından pozitif bir adım sayılıyor.

HANGİ CİHAZLAR NELER GELİYOR?

Şu an için yeniden dağıtılan güncellemeler ilk etapta daha eski Galaxy cihazları için olduğu görülüyor. Galaxy S23, Galaxy Z Fold5 veya daha yeni modellerde güncellemelerin ne zaman yeniden başlayacağına dair Samsung cephesinden henüz net bir takvim paylaşılmadı.

NASIL GÜNCELLENİR?

Kullanıcılar, telefonlarının Ayarlar bölümündeki Yazılım Güncelleme menüsünü kontrol ederek bu yeni sistem paketlerinin cihazlarına ulaşıp ulaşmadığını görebilir.

SAMSUNG’DAN ESKİ CİHAZLAR İÇİN STRATEJİ DEĞİŞİKLİĞİ

Akıllı telefon üreticileri genellikle cihazların belirli bir zaman sonra yazılım döngüsünü sonlandırır. Bu adım, Samsung’un eski cihaz sahiplerine yönelik destek politikasında küçük de olsa bir esneme olarak değerlendiriliyor.



Haberle İlgili Daha Fazlası