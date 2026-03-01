Samsung’un beklenen amiral gemisi modeli S26 Ultra tanıtıldı. Peki S25 Ultra’dan ne kadar farklı? Yeni neler var? S25 Ultra’dan S26 Ultra’ya geçmye değer mi?

Samsung, Galaxy Unpacked etkinliği ile yeni Galaxy S26 ailesini tanıttı. Ailenin en güçlü üyesi S26 Ultra da gelişmiş yapay zeka ve yeni özellikleriyle geldi.

Peki Galaxy S26 Ultra ile halefi Galaxy S25 Ultra arasında ne gibi farklar var? S25 Ultra’dan S26 Ultra’ya geçmeye değer mi?

İNCELDİ VE HAFİFLEDİ

Tasarım tarafında ilk dikkat çeken modelin hafiflemiş ve incelmiş olması. S26 Ultra’nın kalınlığı 8.2 mm'den 7.9 mm'ye düşürülürken, ağırlık 214 grama geriledi.

Galaxy S25 Ultra: 162.8 x 77.6 x 8.2 mm, 218 gr, 6.9 inç, Dynamic AMOLED 120Hz 2.600 nit, 1440 x 3120 çözünürlük.

Galaxy S26 Ultra: 163.6 x 78.1 x 7.9 mm, 214 gr, 6.9 inç, Dynamic AMOLED, 120Hz 2.600 nit, 1440 x 3120 çözünürlük.

Titanyum çerçeve, S Pen, IP68 toza suya dayanıklılık ve köşeli çerçeve korunuyor.

Galaxy S25 Ultra Snapdragon 8 Elite for Galaxy, S26 Ultra ise yüzde 19 daha hızlı CPU, yüzde 24 daha güçlü GPU ve yüzde 39 daha gelişmiş NPU performansı vadeden Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy ile geliyor.

Depolama ve RAM seçeneklerinde ise yine 256 GB ve 512 GB modeller 12 GB RAM, 1 TB olan model ise 16 GB RAM ile geliyor.

Galaxy S25 Ultra

YAZILIMDA FARK OLMAYACAK

Yazılımda ise S26 Ultra Android 16, One UI 8.5 ile piyasaya çıkıyor. Yazılımla birlikte yeni gelen yapay zeka özelliklerinin büyük bölümü S25 Ultra’da da sunulacak.

KAMERA PERFORMANSI

Kamera donanımına gelindiğinde ise dört arka kamera ve ön kamera yerinde duruyor. Ancak ana kamera ve telefotoda yeni lens yapısı yer alıyor. Burada da fark düşük ışıklı çekimlerde ortaya çıkıyor. Özellikle düşük ışıkta 10x zoom kullanıldığında daha net sonuçlar alınabilecek.

Galaxy S26 Ultra - 200 MP, f/1.4, 24mm - 10 MP, (telefoto), f/2.4 3x optik zoom - 50 MP, f/2.9, 111mm (periskop telefoto), 10x optik zoom - 50 MP, f/1.9, 120 derece (Ultra geniş), Super Steady video – Ön kamera 12 MP, f/2.2, 26mm (wide)

Galaxy S25 Ultra - 200 MP, f/1.7, 24mm - 10 MP, f/2.4, 67mm (telefoto), 3x optik zoom - 50 MP, f/3.4, 111mm (periskop telefoto), 5x optik zoom - 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultra geniş), Super Steady video – Ön kamera 12 MP, f/2,2

Özellik Samsung Galaxy S25 Ultra Samsung Galaxy S26 Ultra Boyutlar 162.8 x 77.6 x 8.2 mm 163.6 x 78.1 x 7.9 mm Ağırlık 218 gr 214 gr Ekran 6.9 inç Dynamic AMOLED, 120Hz, 2.600 nit 6.9 inç Dynamic AMOLED, 120Hz, 2.600 nit Çözünürlük 1440 x 3120 1440 x 3120 Çerçeve Titanyum Titanyum Dayanıklılık IP68 IP68 S Pen Var Var İşlemci Snapdragon 8 Elite for Galaxy Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (%19 daha hızlı

CPU, %24 daha güçlü GPU, %39 daha gelişmiş NPU) RAM Seçenekleri 12 GB (256/512 GB) 16 GB (1 TB) 12 GB (256/512 GB) 16 GB (1 TB) Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB 256 GB / 512 GB / 1 TB İşletim Sistemi Android (AI özellikleri desteklenecek) Android 16, One UI 8.5 Ana Kamera 200 MP, f/1.7 200 MP, f/1.4 Telefoto 10 MP, 3x optik zoom 10 MP, 3x optik zoom Periskop Telefoto 50 MP, 5x optik zoom 50 MP, 10x optik zoom Ultra Geniş 50 MP, f/1.9, 120˚ 50 MP, f/1.9, 120˚ Ön Kamera 12 MP, f/2.2 12 MP, f/2.2 Video Super Steady Super Steady Batarya 5.000 mAh 5.000 mAh Kablolu Şarj 45W 60W Kablosuz Şarj 15W 25W Ters Kablosuz Şarj 4.5W 4.5W

BATARYA KAPASİTESİ

Samsung Galaxy S26 Ultra - 5.000mAh, 60W hızlı şarj, 25W kablosuz ve 4.5W ters kablosuz şarj

Samsung Galaxy S25 Ultra - 5.000 mAh batarya, 45W kablolu şarj, 15W kablosuz şarj, 4.5W ters kablosuz şarj

FİYAT KARŞILAŞTIRMASI

Depolama S25 Ultra S26 Ultra 256 GB 93.499 TL 109.999 TL 512 GB 101.499 TL 121.999 TL 1 TB 111.499 TL 139.999 TL

