Meta, Instagram’daki genç hesapları korumak amacıyla ebeveyn denetimini güçlendiren yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Genç kullanıcıların intihar veya kendine zarar verme içeriklerine yönelik tekrarlı aramaları tespit edildiğinde aileler doğrudan uyarılacak.

Amerikan teknoloji şirketi Meta'dan yapılan açıklamaya göre, Instagram'daki "genç hesabı" kullanıcılarını korumak ve ebeveyn denetimini artırmak amacıyla yeni tedbirler yürürlüğe girecek.

Platformdaki gençlerin belirli bir zaman aralığında intihar veya kendilerine zarar verme konulu aramaları tekrarlı şekilde yaptıkları tespit edildiği takdirde, ebeveynleri uyarılacak.

Instagram'ın çocuk denetim programını kullanan ebeveynler, "çocuklarının desteğe ihtiyacı olabileceği" gerekçesiyle e-posta, kısa mesaj, WhatsApp veya uygulama içi bildirim yoluyla uyarı mesajı alacak.

Ebeveynlere, çocuklarıyla hassas konuları konuşmalarına yardımcı olmak için tasarlanan uzman içeriklerinden yararlanma seçeneği de sunulacak.

Gelecek haftalardan itibaren ABD, İngiltere, Avustralya ve Kanada'da başlayacak yeni uygulama, yılın ilerleyen dönemlerinde diğer ülkelerde de kullanımda olacak.

Bu tedbirin, Meta'nın "çocuklara verdiği zararlar" iddiasıyla ABD'de birden fazla davaya konu olduğu bir dönemde gelmesi dikkati çekti.

