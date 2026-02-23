Lüks akıllı telefon modifikasyonlarıyla tanınan Dubai merkezli tasarım şirketi Caviar, Apple’ın ultra ince modeli iPhone Air için hazırladığı 24 ayar altın kaplama özel sürümü duyurdu. Tek adet üretilecek modelin fiyatı Türkiye’de yaklaşık yarım milyon TL seviyesine ulaşıyor.

Apple’ın en ince iPhone modeli olarak konumlandırılan iPhone Air, Caviar’ın yorumuyla adeta bir mücevhere dönüştürülmüş durumda. Cihazın gövdesinde, nötr tonlarda birinci sınıf kalitede dana derisi, 24 ayar altın kaplama yüzey, el işçiliğiyle işlenmiş dekoratif sedef kakma ve gravür detaylar yer alıyor.

Bu tür modifikasyonlar teknik özellikleri değiştirmese de, cihazı koleksiyonluk bir statü sembolüne dönüştürüyor.

OTOMOBİL PARASINA TELEFON

Standart iPhone Air modeli amiral gemisi fiyat segmentinde yer alırken, Caviar versiyonu astronomik rakamlara ulaşıyor. Sadece tek adet üretilecek modelin 11 bin doların (Yaklaşık 500 bin TL) üzerinde bir fiyat etiketi var.

Markanın bilgilerine göre cihaz 1 TB depolama kapasitesine sahip. Türkiye’de 1 TB iPhone Air’in vergiler dahil fiyatı 121.999 TL.

Yaklaşık 500 bin TL’lik fiyat, cihazı günlük kullanım ürününden çok yatırım veya prestij objesi kategorisine taşıyor.

Caviar daha önce de altın kaplama iPhone’lar, Samsung’lar değerli taşlarla süslenmiş Apple Watch modelleri ve hatta uzay temalı koleksiyonlar hazırlamıştı.

