Ramazan ayında Erzincan’ın yöresel lezzetlerinden biri olan Tandır Ketesi, tok tutma özelliğiyle sahur sofralarının vazgeçilmezi oldu. Cevizli, yağlı, sade gibi çok çeşidiyle bilinen lezzet, başka illere de gönderiliyor.

Erzincan'ın ve Doğu Anadolu Bölgesinin yöresel lezzetlerinden biri olan Tandır Ketesi, tereyağı, süt, un, tuz ve mayadan hazırlanan hamurdan yapılıyor.

Tok tutması dolayısıyla Ramazan ayında sahurlarda Erzincan'daki vatandaşlardan yoğun ilgi gören keteye başla illerden de talep çok. Fırınlarda hazırlanan keteler, kargo aracılığıyla il dışına da gönderiliyor.

Bir tanesi bile tok tutuyor! Sahur sofralarının vazgeçilmezi: Tandır Ketesi

TARİFİNİ USTASI ANLATTI

Kete ustası Kezban Nalbant keteyi nasıl yaptıklarını şöyle anlattı:

Önden tandır ekmeğimizi çıkarıyoruz. Ardından ketemizi çıkarıyoruz. Dışarılara da sipariş yolluyoruz. Ketemizi akşamdan süt, tereyağı, maya, un onları birbirine katıyoruz. Yoğurup kütlüyoruz. Sabah erkenden geliyoruz. Keteyi açıyoruz. Keteyi açtıktan sonra ön planda ekmek olduğu için önce ekmek açılıp pişiyor. Peşine de ketemizi vuruyoruz.

“CEVİZLİSİ, SIVI YAĞLISI, İÇSİZİ VAR”

“Ketemizin bir güzel yönü de geceleri sahur da tok tuttuğu için genel de sahur için alıyorlar” diye belirten Kezban usta “Ketemizi geç çıkarıyoruz. Sahurda yesinler diye. Ketemizin cevizlisi var. Sıvı yağlısı var. İçsizi var. Bol içlisi var. İsteğe göre yapıp ketelerimizi sipariş gönderiyoruz” dedi.

