İhlas Haber Ajansı
Hatay'da kaza! Öğrenci servisi tarlaya uçtu, yaralılar var
Hatay'da meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği öğrenci servisi narenciye bahçesine uçtu. Kazada servisteki 8 öğrenci ve sürücü yaralandı.
Kaza, Samandağ ilçesi Mızraklı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 31 S 9252 plakalı öğrenci servisi narenciye bahçesine uçtu.
ARAÇTA MAHSUR KALDILAR
Araçta mahsur kalan 8 öğrenci ve sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
