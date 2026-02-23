Erzurum’da yoğun sis ve buzlanma beraberinde kazaları getirdi. Hafif ticari araçlar ile tırların karıştığı zincirleme kazada çok sayıda kişi yaralandı. Can pazarı yaşanan olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken içlerinden 8'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Erzurum'da sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Aşkale ilçesine bağlı Gökçebük köyü yol ayrımında hafif ticari araçlar ve tırlar birbirine girdi.

Erzurum'da can pazar! Zincirleme kaza oldu, çok sayıda yaralı var

Zincileme kazayı görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Aşkale sağlık ekipleri, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale İtfaiye ekipleri, jandarma ve polis sevk edildi.

Erzurum'dan da çok sayıda ambulans ve UMKE ekipleri de bölgeye yönlendirildi.



İNSANLAR ARAÇLARDA SIKIŞTI

Kazada bazı araçlar ağır hasar alırken ekipler adeta zamanla yarıştı. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

YARALILARDAN 8'İNİN DURUMU AĞIR

Kazaya karışan araçlardan yaralıların çıkarılma çalışmaları devam ederken, 8 kişinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay yerindeki ilk müdahaleleri sonrası yaralıların ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk işlemleri sürüyor. Kaza nedeniyle yol bir süre kontrollü olarak trafiğe kapatıldı.



Yetkililer, sürücülere yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu bölgelerde dikkatli olmaları, hızlarını düşürmeleri ve takip mesafesini korumaları yönünde uyarılarda bulundu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

