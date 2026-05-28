Önü 2011, arkası 2015 model! 'Değişen yok' dendi, gerçek ekspertizde ortaya çıktı
Konya'da I.S. isimli şahıs, satın almak istediği ve 'Değişen yok' denilen aracı ekspertize götürdü. Yapılan incelemede otomobilin önünün 2011 model araca ait olduğu ve aracın 5 parçasının da değişen olduğu ortaya çıktı.
Konya'da I.S. isimli vatandaşa beğendiği 2015 model otomobili inceledikten sonra satıcı tarafından değişen parça olmadığı şeklinde bilgi verildi.
GERÇEK EKSPERTİZDE ORTAYA ÇIKTI
I.S. satın almak istediği aracı kontrol ettirmek üzere ekspertize götürdü. Burada yapılan inceleme sonrası hazırlanan raporda aracın önünün 2011 model araçtan alınarak kaynak yapıldığı ve 5 farklı parçanın değişerek toplandıktan sonra satışa sunulduğu tespit edildi.
ARACI İADE ETTİ
Detaylandırılan inceleme sonrası aracın parçalarının birbirinden farklı aynı marka, model araçlara ait olduğu raporlandı. Raporu gören I.S. aracı aldığı kişiye götürerek iade etti.
ÖNÜ FARKLI ARKASI FARKLI
Araç ekspertiz uzmanı Batuhan Uysal konuyla ilgili şunları söyledi:
"Bir araçta yaptığımız incelemelerde aracı lift ile kaldırdıktan sonra kontrollerimizde aracın altında kesmeler olduğunu fark ettik. Araç 2015 model fakat aracı indirdikten sonra ön kılıç saçlarının podyeleri kontrol ettiğimizde ön parçaların ise 2011 model bir araca ait olduğu, kılıç saclarının kesilmiş olduğunu belirledik. Araca ekleme yapılmış olduğu tarafımızca tespit edildi. Aracın arka bölmesi kendisine ait, ön tarafı ise ortadan kesilerek başka bir araçtan alınmış. Müşterimiz bu olaylardan haberi olmadığını söyledi. Aracın herhangi bir problemi olmadığını bilerek buraya getirdi. Müşterimize raporlamasını yaptık. Biz vatandaşlarımıza uyarımız bize gelmeden önce bazı noktaları bilebilirler ama kesinlikle güvendikleri bir ekspertize gitmelerini öneriyoruz"