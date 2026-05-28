AK Parti ve CHP heyetleri arasında 3 bayram sonra ilk kez bayram ziyareti gerçekleşti. Heyetler bir araya gelerek birbirlerine bayram tebriklerini sundu.

Kurban Bayramı nedeniyle partiler arası bayramlaşma ziyaretleri başladı. AK Parti ilk olarak CHP heyetini kabul etti. AK Parti'nin heyet başkanlığını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman yapıyor. Heyette Selahattin Yağcı, Sivas Milletvekili Rukiye Toy ve Gençlik Kolları MYK üyesi Abdullah Uçak da bulunuyor.

Cumhuriyet Halk Partisi heyetindeyse Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Ankara Milletvekili Deniz Demir ve Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız var.

UZUN ZAMAN SONRA İLK BAYRAMLAŞMA

Bu görüşmenin birkaç ayrı önemi var. Çünkü AK Parti ilk bayramlaşmayı Cumhuriyet Halk Partisi ile yapıyor. Özgür Özel'in başkanlıktan alınması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa dönmesinin ardından da ilk temas... Ayrıca iki parti 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor.

"KIRGINLIKLARIN SON BULMASI İÇİN GÜZEL BİR GÜN"

Mutlan mutlak kararı ardından yeni sürece dair ve Terörsüz Türkiye'de gelinen son aşamaya ilişkin önemli mesajlar verilmesi bekleniyor.

AK Parti adına konuşan Hüseyin Yayman "Bu bayramlar gerçekten hem milletçe hem toplumca bir araya gelmemiz, küskünlükler, kırgınlıkların son bulması bir araya gelmek için çok güzel gün. Sizleri burada ağırlamaktan çok mutlu olduk. Türkiye'nin özlediği bir manzara" ifadelerini kullandı.

Bir CHP heyeti AK Parti binasındayken, diğer AK Parti heyeti de CHP Genel Merkezi'ne bayramlaşmaya gitti. AK Parti heyetine Adıyaman Milletvekili ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı yardımcısı Resul Kurt başkanlık ediyor. Heyette ayrıca Fatma İlcan, Aksu ve Yunus Emre Şahin de yer alıyor. CHP tarafında ise heyeti İzmirli Milletvekili Sevda Erdan Kılıç karşılıyor. Heyette Konya Milletvekili Barış Bektaş ile Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen de bulunuyor.

