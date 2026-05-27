Siyasi analist Bülent Gürsoy, CHP'de ipleri eline alan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kuracağı "mini çekirdek MYK"ya dair kritik bilgiler paylaştı. Gürsoy’un öngörüsüne göre, Bülent Kuşoğlu, Faik Öztırak, Müslim Sarı ve Orhan Sarıbal gibi tecrübeli isimlerin yer alacağı bu dar kadro, partiyi kapsamlı bir "arınma" sürecine taşıyacak. Gürsoy'a göre, partinin banka hesapları ile sosyal medya hesaplarının kontrolünü sağlayan Kılıçdaroğlu, yeni yönetimle partiyi yeniden "güvenli liman" yapmayı hedefliyor.

Siyasi analist Bülent Gürsoy, CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden dümene geçmesiyle başlayan sürece dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Gürsoy’un analizlerine göre Kılıçdaroğlu, görevi devralır almaz partide kapsamlı bir "arınma" ve yeniden yapılanma süreci başlattı.

Türkiye Gazetesi Editörü Gülcan Ayboğan'ın sorularını cevaplayan Gürsoy'un değerlendirmeleri şöyle:

BÜLENT GÜRSOY: "KILIÇDAROĞLU GENEL KONTROLÜ SAĞLADI"

Analist Bülent Gürsoy, Kılıçdaroğlu’nun göreve gelir gelmez avukatları azlettiğini, banka hesaplarını denetim altına aldığını ve sosyal medya mecraları ile web sayfasının kullanım yetkilerini kontrol ettiğini ifade etti. Gürsoy’a göre bu hamleler, partinin idari işleyişini yeniden Kılıçdaroğlu ekseninde toplama amacı taşıyor.

İCRA DAİRESİ ARACILIĞIYLA PARTİ MECLİSİ HAMLESİ

Gürsoy’un açıklamalarındaki en dikkat çekici noktalardan biri, mahkeme kararıyla geçerliliği kabul edilen 37. Kurultay dönemi Parti Meclisi (PM) üyelerine yönelik strateji oldu.

Gürsoy, Kılıçdaroğlu’nun avukatları aracılığıyla 3. Genel İcra Dairesi’ne başvurularak kalan 56 PM üyesine tebligat gönderildiğini belirtti. Bülent Gürsoy’a göre bu hamle, değişimci kanadın mahkeme kararını tanıyıp tanımayacağını hukuk önünde tescilleyecek; tebligata uyanlar kararı kabul etmiş sayılacak, uymayanların yerine ise Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerle yola devam edilecek.

ARINMA SONRASI CHP'DE KALACAK İSİMLER!

Bülent Gürsoy, Kılıçdaroğlu’nun partiyi yönetmek için 5-6 kişilik "mini bir çekirdek MYK" kuracağını öngörüyor. Gürsoy bu dar kadrolu yönetimde; Bülent Kuşoğlu, Faik Öztırak, Mehmet Akif Hamza Çebi, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal ve Deniz Demir gibi isimlerin yer alabileceğini dile getirdi. Ana görevler dışındaki alanların ise danışmanlar ve koordinatörler aracılığıyla yürütüleceği ifade ediliyor.

MECLİS GRUBUNDA 80 MİLLETVEKİLİ DESTEĞİ

Bülent Gürsoy, Kılıçdaroğlu’nun Meclis grubundaki gücünün sanılandan yüksek olduğunu belirterek, 138 milletvekilinden yaklaşık 80’inin Kılıçdaroğlu’nun yanında yer alacağını tahmin ettiğini söyledi. Ayrıca Gürsoy, Özgür Özel’in grup başkanvekilliği görevinin pazartesi gününden itibaren sona erebileceği öngörüsünü de paylaştı.

ARINMA SÜRECİ 9 AYI BULABİLİR

Gürsoy, CHP’nin "güvenli liman" olarak adlandırılan bu yeniden inşa sürecinin zaman alacağını vurguladı. Siyasi analiste göre, partinin üye yapısının gözden geçirilmesi ve yeni bir kongre takviminin tamamlanması yaklaşık 7 ile 9 ay arasında bir sürede gerçekleşecek. Gürsoy, bu sürecin sonunda partinin kurucu değerlerine odaklanan bir yapıya kavuşmasının hedeflendiğini belirtti.

