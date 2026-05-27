Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte milyonlarca sürücü yola çıkmaya hazırlanırken, köprü ve otoyol geçiş ücretleri yeniden gündeme geldi. Özellikle de İstanbul’dan yurdun farklı bölgelerine seyahat edecek vatandaşlar “Kuzey Marmara Otoyolu bayramda ücretsiz mi?”, “Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli bayramda ücretsiz mi olacak?” sorularına cevap arıyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı sonrası, Kurban Bayramı boyunca ücretsiz geçiş uygulanacak otoyol ve köprüler netleşti. Karara göre Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı güzergahlarda ücretsiz uygulama devreye alınırken, Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen projelerde ücret alınmaya devam edecek. Peki, Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli ve Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi?

Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli ve Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi?

KUZEY MARMARA OTOYOLU BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ?

2026 Kurban Bayramı için yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre yalnızca Karayolları Genel Müdürlüğü’nün işletmesinde bulunan otoyol ve köprülerde ücretsiz geçiş uygulanacak. Kuzey Marmara Otoyolu ise Yap-İşlet-Devret modeli kapsamında özel şirket tarafından işletildiği için ücretsiz geçiş kapsamına alınmadı.

Bu nedenle bayram boyunca Kuzey Marmara Otoyolu’nu kullanacak sürücüler mevcut ücret tarifesi üzerinden ödeme yapmaya devam edecek.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nda da aynı ücretlendirme sistemi uygulanacak.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ?

Bayram döneminde en yoğun kullanılan güzergahlardan biri olan Osmangazi Köprüsü için de ücretsiz geçiş kararı alınmadı. İstanbul ile İzmir arasındaki ulaşım süresini önemli ölçüde azaltan köprüde bayram boyunca ücretli geçiş sistemi devam edecek.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre Osmangazi Köprüsü, kamu işletmesi kapsamında değil, Yap-İşlet-Devret modeliyle hizmet verdiği için ücretsiz uygulamaya dahil edilmedi.

Aynı uygulama Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde de geçerli olacak.

AVRASYA TÜNELİ BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ?

Avrasya Tüneli’nde de bayram boyunca ücretsiz geçiş uygulanmayacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Avrasya Tüneli, ücretsiz geçiş kapsamı dışında bırakıldı. Yap-İşlet-Devret sistemiyle işletilen tünelde mevcut ücret tarifesi geçerli olmaya devam edecek.

BAYRAMDA ÜCRETSİZ OLAN OTOYOL VE KÖPRÜLER

2026 Kurban Bayramı kapsamında ücretsiz geçiş uygulaması yalnızca Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı güzergahlarda geçerli olacak.

Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda 26 Mayıs 2026 Salı günü saat 00.00’dan başlayarak 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00’e kadar devlet işletmesindeki otoyollar ücretsiz hizmet verecek.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde de bu tarihler arasında ücret alınmayacak.

Özel işletme modeliyle hizmet veren Kuzey Marmara Otoyolu, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli ve 1915 Çanakkale Köprüsü’nde ücretli geçiş uygulaması devam edecek.

BAYRAMDA METROBÜS, MARMARAY, METRO, OTOBÜS VE VAPURLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı süresince yalnızca otoyol ve köprülerde değil, toplu ulaşımda da ücretsiz uygulama yapılacak. Resmi açıklamaya göre 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 00.00’dan başlayarak 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00’e kadar birçok toplu taşıma hattı ücretsiz olacak.

Bu kapsamda Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ücretsiz hizmet verecek.

Ayrıca belediyelere bağlı toplu taşıma araçlarında da ücretsiz ulaşım uygulanacak. Böylece metro, otobüs, metrobüs, tramvay ve vapur hatlarında vatandaşlar bayram boyunca ücretsiz seyahat edebilecek.

