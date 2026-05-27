Ferrari'nin yaklaşık 30 milyon TL değerindeki yeni modeli Luce, sosyal medyada alay konusu oldu. Şirketin eski başkanının da eleştirdiği modelin tanıtılmasının ardından şirket hisselerinde düşüş yaşandı.

V8 ve V12 motorlarıyla tanınan Ferrari, tarihinin ilk tamamen elektrikli modeli "Luce"yi tanıtmıştı. Ancak firma beklemediği bir fiyasko ile karşı karşıya kaldı. 550 bin avroluk (yaklaşık 30 milyon TL)astronomik fiyatına rağmen sedan benzeri tasarımıyla markanın geleneksel çizgisinden uzaklaşan model, internette alay konusu oldu.

Ferrari hisseleri Milano’da yüzde 8, New York’ta ise yüzde 5’in üzerinde değer kaybetti.

"ÇİNLİLERİN BİLE KOPYALAMAYACAĞI BİR ARABA"

Ferrari’nin ilk tamamen elektrikli modeli Luce, eski Apple tasarım şefi Sir Jony Ive’ın kurduğu LoveFrom ajansıyla birlikte geliştirilmişti.

Model ayrıca Ferrari tarihinin ilk beş koltuklu aracı olarak öne çıktı. Ancak aracın yüksek gövdeli ve alışılagelmiş süper spor hatlardan uzak tasarımı, markanın hayranlarını ayağa kaldırdı.

1991-2014 yılları arasında Ferrari’ye altın çağını yaşatan efsanevi eski başkan Luca di Montezemolo, İtalyan basınına verdiği demeçte yeni modeli topa tuttu:

"Gerçekten ne düşündüğümü söylemek zorunda kalsam Ferrari'ye büyük zarar vermiş olurum. Ama emin olduğum bir şey var. Bu, en azından Çinlilerin bizden kopyalamayacağı bir araba olmuş."

SİMPSONS BENZETMESİ YAPILDI

Sosyal medyada Ferrari hayranları Luce'yi "doğrudan hurdalığa gidecek bir çöp" olarak nitelendirirken, aracı elektrikli süpürgeye benzeten dijital görseller X'te (Twitter) paylaşım rekorları kırdı.

Birçok kullanıcı, otomobili ünlü çizgi dizi The Simpsons’ta Homer Simpson’ın tasarladığı ikonik ve rüküş arabaya benzetti.

Yapay zeka ile hazırlanan bir diğer popüler görselde ise otomobilin İtalya'nın sembolü Pisa Kulesi'nin önünde yere çakıldığı tasvir edildi. Sektör analistleri, yakın dönemde radikal bir imaj değişimine giderek büyük tepki çeken İngiliz lüks otomobil markası Jaguar'ı hatırlatarak, "Ferrari de tıpkı Jaguar gibi kendi markasını mahvediyor" yorumlarında bulundu.

SEKTÖR ANALİSTLERİ ŞAŞKIN: HONDA ACCORD İLE TESLA KARIŞIMI

İngiltere merkezli otomobil inceleme sitesi Autocar'ın Genel Yayın Yönetmeni Matt Prior, Luce'nin iç mekanının çok başarılı olduğunu ancak dış tasarımın asla "Ferrari hissi" vermediğine vurgu yaptı. Prior, elektrikli araçlarda bataryanın tabana yerleştirilmesinden dolayı aracın yüksek kaldığının altını çizerek, "Tarihi tamamen şık ve dinamik otomobiller üretmeye dayanan Ferrari için bu tasarımı kabul ettirmek çok zor" diye konuştu.

AIR Capital Araştırma Başkanı Pierre-Olivier Essig ise yatırımcılara geçtiğimiz günlerde geçtiği notta ilginç bir benzetme yapmıştı. Essig, lüks spor aracın dışarıdan bakıldığında sıradan bir "Honda Accord EV ile Tesla Model 3 karışımı" gibi durduğuna değinerek, "Ferrari'nin bu yeni stratejisini anlamakta zorlanıyoruz" dedi.

PİYASALAR ETKİLENDİ

Morningstar Baş Hisse Stratejisti Michael Field, CNBC’ye yaptığı değerlendirmede "Birçok Ferrari hayranı, markanın elektrikli araç konseptini benimsemesinden rahatsız. Çünkü bunun, klasik tasarım ve içten yanmalı motor gücü üzerine inşa edilen süper otomobil kimliğini zayıflattığına inanıyorlar." şeklinde konuştu.

YÖNETİM HEDEFLERİ KÜÇÜLTÜYOR

Gelen acımasız eleştirilere karşı Ferrari CEO'su Benedetto Vigna ve Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann projeye sahip çıktı. Roma'da konuşan CEO Vigna, Luce'nin arkasında 5 yıllık bir emek olduğuna dikkat çekerek, "Bir şirketin, cesaret gösterip yeni teknolojilerin getirdiği zorlukları göğüslediğinde liderliğini kanıtladığına inanıyoruz. Bu otomobil, bizim elektrifikasyon konusundaki benzeri görülmemiş vizyonumuzdur." yorumunu yaptı.

Öte yandan lüks üretici, rakipleri Lamborghini ve Porsche gibi elektrikli otomobillere olan talebin dünya genelinde düşmesi ve Çinli üreticilerin baskısı nedeniyle geri adım atmaya başladı. Ferrari, milyarlarca euroluk elektrik yatırımına rağmen, 2030 yılı için koyduğu "ürün gamının yüzde 40'ının tamamen elektrikli olması" hedefini yüzde 20'ye düşürdüğünü açıkladı.

TAĞIT ÜZERİNDE BİR CANAVAR: 1000 BEYGİR GÜCÜ

Tasarımı yerden yere vurulsa da Luce, performans verileriyle dikkat çekiyor. Her bir tekerleğinde ayrı olmak üzere toplam 4 adet elektrik motoru barındıran araç, tam 1.000 beygir gücünde. 0'dan 100 kilometre hıza (60 mil) sadece 2,5 saniyede ulaşabilen Luce, 529 kilometrenin (329 mil) üzerinde bir menzil sunuyor.

Ferrari, araçtaki tüm teknik bileşenlerin şirket bünyesinde üretildiğini, bu sayede gelecekte de orijinal tamir imkanı sunarak otomobilin ikinci el değerinin korunacağını garanti ediyor.

PAPA DENEMİŞTİ

Ferrari Başkanı John Elkann, lansman kapsamında Papa Leo ile de bir araya gelerek yeni modeli tanıttı. Sürücü koltuğuna oturan Papa’ya, aracın direksiyon sistemindeki kontroller Ferrari’nin test pilotları tarafından anlatıldı.

