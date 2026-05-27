Bir döneme damga vuran TV programı "Var Mısın Yok Musun" ekranların sevilen ismi Esra Erol’un sunumuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Şans kadar stratejinin de önemli olduğu yarışma, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, Var Mısın Yok Musun ne zaman başlayacak?

Heyecanın ve riskin oyunu Var Mısın Yok Musun'da; Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacı büyük ödül olan 5 milyonu kazanabilmek için bankaya karşı yarışacak. Banka her turun sonunda yarışmacıların kutusunu satın alabilmek için bir teklifte bulunuyor. Kutular açıldıkça yarışmacıların alması gereken risk daha da büyüyor.

Var Mısın Yok Musun ilk bölümüyle 28 Mayıs Perşembe, ikinci bölümüyle 29 Mayıs Cuma günü atv ekranlarında yer alacak.

VAR MISIN YOK MUSUN YARIŞMASININ GEÇMİŞİ

Program ilk olarak, 2006 yılında Halit Ergenç'in sunumuyla Kanal D ekranlarında Büyük Teklif ismiyle başladı. Daha sonra, Acun Medya yapımcılığı bünyesinde 10 Eylül 2007'de Show TV'de yayınlanmaya başladı.

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı yarışma, üç sezon yayınlandıktan sonra 31 Ekim 2010'da sona erdi.

