Kaçan boğa kuaföre daldı! İstanbul'da hayrete düşüren anlar
İstanbul Sultanbeyli’de sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, bir süre kaçtıktan sonra kuaför salonunun camını kırarak içeri daldı. O anlar saniye saniye kaydedildi.
İstanbul Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi Tertip Sokak'ta iddiaya göre, sahibinin elinden kurtularak kaçan kurbanlık boğa sokaklarda hızla koşmaya başladı.
KUAFÖR SALONUNA DALDI
Çevredeki vatandaşların meraklı bakışları arasında ilerleyen boğa, yol üzerindeki bir kuaför salonunun camına doğru yöneldi. Hızını alamayan kurbanlık boğa, kuaför salonunun dev camını kırarak içeri girdi. Camların tuzla buz olduğu o esnada içeride tıraş olan vatandaşlar ve dükkan çalışanları adeta neye uğradığını şaşırdı. Büyük panik yaşanan salondaki vatandaşlar, can havliyle kendilerini dışarı atmaya çalıştı. İçeride bir süre gezinen ve dükkana hasar veren boğa, ekipler tarafından yakalandı.
ANBEAN KAMERADA
Kurbanlık boğanın kuaför salonuna daldığı ve içerideki vatandaşların panik halinde kaçıştığı anlar, güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde koşarak gelen boğanın hızla camı kırıp içeri girdiği ve dükkan içerisindekilerin panikle kaçtığı anlar yer aldı.