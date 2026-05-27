CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in İzmir mitinginde polise karşı gelen ve TOMA'nın üzerine çıkıp zarar veren saldırgan tutuklandı. Şahsın İstanbul'daki bir imam hatip lisesinde müdür yardımcısı olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel’in dün İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda yapılması planlanan mitingi öncesinde emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alınmıştı.

TOMA'NIN ÜZERİNE ÇIKMIŞTI

Meydanın giriş ve çıkışlarının kapatılmasının ardından bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi ve TOMA sevk edilmişti. İzmir Valiliği’nin miting alanı olarak alternatif Gündoğdu Meydanı’nı önermesinin ardından, Cumhuriyet Meydanı çevresinde toplanan kalabalığa polis ekipleri dağılmaları yönünde uyarılarda bulunmuştu.



Ancak yapılan uyarılara rağmen dağılmayarak alana girmek isteyen gruba emniyet güçleri biber gazı ve TOMA ile müdahale etmişti. Yaşanan arbede sırasında tazyikli su sıkan bir TOMA'nın üzerine bir vatandaşın çıktığı anlar kameralara yansımıştı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Meydanda yaşanan gerginliğin ardından güvenlik güçleri müdahalede bulunarak 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan Avukat Kıvılcım Çolak emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğer 2 şüpheli ise mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.



Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında, polisin tazyikli suyla müdahalesi esnasında TOMA’nın üzerine çıkan Deniz Yolçu da yer aldı. Hakim karşısına çıkarılan Yolçu, 'Kamu Malına Zarar Verme' ve 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltındaki diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İMAM HATİP LİSESİNDE MÜDÜR YARDIMCISI ÇIKTI

Miting alanındaki olaylarda TOMA'nın üzerine çıkan ve mahkemece tutuklanan Deniz Yolçu ile ilgili bir detay daha ortaya çıktı. Yolçu'nun, İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir kız imam hatip lisesinde müdür yardımcısı olarak görev yaptığı belirlendi.

