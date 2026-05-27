Hollanda'nın Dünya Kupası kadrosu: Noa Lang kararı
Hollanda Milli Takımı'nın, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde ABD, Meksika ve Kanada ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için aday kadrosu açıklandı.
- Galatasaray'da kiralık oynayan Noa Lang, Hollanda kadrosunda yer aldı.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda F Grubu'nda mücadele edecek Hollanda'nın aday kadrosu belli oldu. 2025-2026 sezonunun ikinci yarısını Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Noa Lang, listede yer aldı.
Teknik direktör Ronald Koeman'ın belirlediği 26 kişilik kadroda bulunan isimler şöyle:
Kaleci: Mark Flekken, Robin Roefs, Bart Verbruggen
Defans: Nathan Ake, Virgil Van Dijk, Denzel Dumfries, Jorrel Hato, Jan Paul van Hecke, Micky Van De Ven, Jurrien Timber
Orta saha: Frenkie De Jong, Ryan Gravenberch, Teun Koopmeiners, Tijjani Reijnders, Marten De Roon, Guus Til, Quentin Timber, Mats Wieffer
Forvet: Brain Brobbey, Memphis Depay, Cody Gakpo, Justin Kluivert, Noa Lang, Donyell Malen, Crysensio Summerville, Wout Weghorst
Hollanda, turnuvadaki ilk maçını 14 Haziran'da Japonya ile oynayacak. 20 Haziran'da İsveç ile karşılaşacak Portakallar, gruptaki son maçında 26 Haziran'da Tunus ile karşı karşıya gelecek.