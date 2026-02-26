Samsung, teknoloji dünyasında taşları yerinden oynatacak yeni amiral gemisi serisi Galaxy S26 ailesini resmen tanıttı. Yeni seri artık sadece bir "akıllı telefon" değil, bir "AI Phone" olarak adlandırılıyor. İşte Samsung Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar, teknik özellikler ve fiyat bilgisi.

Samsung Galaxy S26 ailesinin tanıtım etkinliği yapıldı. Markanın beklenen üst seviye serisi, gelişmiş kamera ve yapay zeka desteğiyle geldi.

Samsung, Galaxy S26 serisiyle birlikte geleneksel akıllı telefon tanımını geride bırakıyor. Galaxy AI entegrasyonunun merkeze alındığı bu yeni dönemde, cihazlar artık kullanıcının ihtiyaçlarını önceden sezebilen bir asistana dönüşüyor.

Samsung Galaxy S26

SAMSUNG GALAXY S26 VE S26+ ÖZELLİKLERİ

Galaxy S26, 6.3 inç Full HD+ Dinamik AMOLED düz ekranla geliyor. S26 Plus modeli ise 6.7 inç QHD+ Dynamic AMOLED ekranla geliyor. Yine iki modelde Türkiye’de Exynos 2600 işlemciyle satılacak.

Samsung, önceki amiral gemisi Exynos çipine kıyasla yapay zeka performansında yüzde 113'lük bir artış sağladığını ve daha karmaşık üretken yapay zeka modellerinin doğrudan cihazda çalışmasını sağladığını iddia ediyor. Aynı zamanda cihaz içindeki hassas verilerin korunmasında da önemli rol oynuyor.

S26 ve S26+, 12 GB RAM kullanıyor. Samsung S26, 4300 mAh, Samsung S26 Plus ise 4900 mAh bataryadan güç alıyor.

GALAXY S26 VE S26+ KAMERA ÖZELLİKLERİ

İki modelinde kamera sisteminde önceki modele göre büyük bir değişim olmadığı görülüyor. 50 MP ana kamera, f/1.8 diyafram ve 24 mm görüş alanına sahip. 12MP Ultra geniş açılı kamera f/2.55 ile geliyor. 10MP telefoto kamera ise f/2.4 diyafram açıklığına ve 67 mm görüşe sahip. Önde ise 12MP selfie kamerası bulunuyor.

Galaxy S26 & S26+ Kamera Özellikleri Özellik Ana Kamera 50 MP, f/1.8, 24 mm Ultra Geniş 12 MP, f/2.55 Telefoto 10 MP, f/2.4, 67 mm Ön Kamera 12 MP

SAMSUNG S26 ULTRA ÖZELLİKLERİ

6.9 inç boyutundaki S26 Ultra, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci, depolamaya bağlı olarak 12 GB ya da 16 GB RAM ile geliyor.

256 GB, 512 GB ve 1 TB olarak farklı depolama alternatifleri sunuluyor. Cihazda 5000 mAh batarya, 60W hızlı şarj desteği, 25W kablosuz şarj desteği bulunuyor.

Ekran tarafında Dynamic LTPO AMOLED 2X, 1440 x 3120 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve HDR10+ desteği ile geliyor.

Kamera tarafında ise dört arka kamera ve 12 MP ön kamera yer alıyor. Arka kameralar 200 MP çözünürlük ve f/1.4 diyaframlı ana kamera, 50MP Ultra Geniş Kamera F1.9, 50MP Telefoto Kamera 10x Optik Zoom, 5x Optik Yakınlaştırma OIS F2.9, 10MP Telefoto Kamera 3x Optik Zoom OIS F2.4 olarak öne çıkıyor.

Üç Galaxy S26 cihazının da 1200 şarj döngüsünden sonra batarya sağlığının yüzde 80'e düşeceği belirtiliyor.

IP68 toz ve su geçirmezlik ile gelen modeller hafif düşmeler ve 3 metre derinliğe kadar tatlı suda 30 dakika boyunca kalabiliyor.

Galaxy S26 Ultra Kamera Özellikleri Özellik Ana Kamera 200 MP, f/1.4 Ultra Geniş 50 MP, f/1.9 Telefoto 1 50 MP, 10x Optik Zoom, 5x OIS, f/2.9 Telefoto 2 10 MP, 3x Optik Zoom, OIS, f/2.4 Ön Kamera 12 MP

ENTEGRE EKRAN GİZLİLİĞİ

Galaxy S26 Ultra, bir ilke imza atarak, telefonlarda gizliliğin korunma şeklini değiştiren ekran teknolojisini yerleşik olarak sunuyor. Privacy Display adı verilen özellikle toplu taşıma, kafeler ve ortak kullanım alanları gibi günlük kullanım durumlarında ekranlara yapıştırılan gizlilik filmlerinin yerini alıyor.

Privacy Display özelliği kapatıldığında ekran tüm açılardan tam olarak görülebiliyor. Bu özellik etkinleştirildiğinde ise dikey ve yatay yönler arasında geçiş yaparken bile, yanlardan bakan diğer kişilerin görebildikleri sınırlandırılıyor.

Özellik Galaxy S26 Galaxy S26+ Samsung Galaxy S26 Ultra Ekran 6.3" FHD+ Dynamic AMOLED (düz) 6.7" QHD+ Dynamic AMOLED 6.9" Dynamic LTPO AMOLED 2X Çözünürlük FHD+ QHD+ 1440 x 3120 Yenileme Hızı - - 120 Hz İşlemci (TR) Exynos 2600 Exynos 2600 Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM 12 GB 12 GB 12 GB / 16 GB Depolama 256 / 512 GB 256 / 512 GB 256 GB / 512 GB / 1 TB Batarya 4300 mAh 4900 mAh 5000 mAh Hızlı Şarj - - 60W Kablosuz Şarj - - 25W Su/Toz Dayanıklılık IP68 IP68 IP68 Batarya Sağlığı - - 1200 döngü sonrası %80

YAPAY ZEKA DESTEĞİ

Galaxy S26 serisinde Bixby, Gemini ve Perplexity gibi farklı yapay zeka asistanlarıyla geliyor.

Özellik Detay AI Performans Artışı Önceki Exynos’a göre %113 Cihaz İçi AI Üretken AI modelleri cihazda çalışabiliyor Asistanlar Bixby, Gemini, Perplexity Privacy Display (Ultra) Entegre ekran gizlilik modu

TÜRKİYE FİYATLARI DA BELLİ OLDU

Modellerin tanıtılmasıyla Türkiye fiyatları da belli oldu.

Galaxy S26 ailesi Türkiye fiyatları Fiyat (TL) Galaxy S26 256GB 70.499 Galaxy S26 512GB 82.499 Galaxy S26+ 256GB 82.499 Galaxy S26+ 512GB 94.499 Galaxy S26 Ultra 256GB 109.999 Galaxy S26 Ultra 512GB 121.999 Galaxy S26 Ultra 1TB 139.999

